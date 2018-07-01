Танель Падар с возлюбленной наслаждается отдыхом в Италии

LimonЗвездыТанель Падар с возлюбленной наслаждается отдыхом в ИталииТанель Падар с возлюбленной наслаждается отдыхом в ИталииLimon.ee Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать1. июль 2018, 11:15ФОТО: / POSTIMEESРок-звезда Танель Падар с возлюбленной моделью Лаурен Вилльманн сделали паузу в своих плотных графиках и улетели отдыхать.Танель и Лаурен наслаждаются поздним завтраком на берегу озера Комо. Публикация от Tanel Padar (@tanelpadar) 29 Июн 2018 в 12:56 PDT Публикация от Tanel Padar (@tanelpadar) 27 Июн 2018 в 6:54 PDTтанель падар