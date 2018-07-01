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Танель Падар с возлюбленной наслаждается отдыхом в Италии

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ФОТО: / POSTIMEES

Рок-звезда Танель Падар с возлюбленной моделью Лаурен Вилльманн сделали паузу в своих плотных графиках и улетели отдыхать.

Танель и Лаурен наслаждаются поздним завтраком на берегу озера Комо.

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