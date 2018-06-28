Полнолуние 28 июня: что сегодня ни в коем случае нельзя делать

Считается, что в полнолуние в психиатрические больницы попадает больше всего пациентов, в роддомах также немало работы, а хирургам приходится проводить как никогда много сложных и опасных операций. Кроме этого, увеличивается количество аварий. Для наших предков полнолуние считалось периодом активности оборотней и нечистой силы, пишет сайт Lifestyle.

Что нельзя делать в полнолуние 28 июня

Не стоит употреблять алкоголь, так как в это время его действие на человека гораздо сильнее, чем в другие дни.

Не давайте себе тратить большие суммы денег, иначе после вы обнаружите, что купили совершенно бесполезную вещь, которая не так уж и была нужна вам.

Также не рекомендуется в полнолуние давать в долг или брать кредит.

Крайне не рекомендуется выяснять отношения с окружающими, особенно с близкими людьми.

Полнолуние 28 июня 2018 года: как может повлиять на человека