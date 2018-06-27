Ср, 27.06.2018
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Опасно для мужчины: ученые назвали лучшую позу для женского оргазма

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ФОТО: Vida Press

Поза «Наездница», как утверждают американские ученые, в сексе является идеальной для получения женщиной оргазма. И вот почему, пишет Mport.ua.

Научные сотрудники Университета Индианы нашли идеальную позу для получения женщиной оргазма. Это поза «Наездница». В докладе говориться, что указанная поза помогает партнёрам контролировать темп, а также глубину проникновения. Это ключевой фактор в процессе совокупления.  

Также ученые эффективной называют миссионерскую позу. Есть и не очень утешительные выводы. Американские исследователи осмелились высказать мнение, что все остальные положения пар во время любви не способствуют получению оргазма, хотя ранее считалось наоборот. 

Интересно, что поза «наездница» очень опасна для мужчин. Бразильские ученые заверяют, что именно в позе «женщина сверху» запросто можно сломать пенис. Специалисты долгое время анализировали базу данных трех больниц скорой медицинской помощи в городе Кампинас. За 13 лет было выявлено 42 случая перелома полового органа. Средний возраст пострадавших мужчин — 34 года. Данное повреждение случается, когда разрывается оболочка, которая покрывает пещеристое тело. 

По мнению ученых, в 50 процентах переломов пениса виноваты женщины, которые очень любят быть наездницей. А вот самые безопасные позы в сексе для мужчин — это «мужчина сзади» и «миссионерская». 

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