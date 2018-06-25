Меган Маркл отказалась лететь с принцем Гарри в Африку

На прошлой неделе в Сети появилась инсайдерская информация о том, что Меган Маркл беременна двойней. И в то время пока поклонники с нетерпением ждут подтверждения этой новости от Кенсингтонского дворца, в королевской семье, похоже, назревает конфликт.

Сперва Меган наотрез отказалась ехать осенью с Гарри в страны Океании. Дело в том, что там бушует вирус Зика, который особенно опасен для беременных женщин. Как сообщил аноним, внук Елизаветы II был в ярости, ведь поездка была давно запланирована. На днях же выяснилось, что Маркл решила не ехать в мужем и в Африку. Гарри был вынужден отправиться в благотворительный тур один. Точную причину представителям СМИ выяснить пока не удалось.