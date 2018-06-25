Меган Маркл отказалась лететь с принцем Гарри в Африку

Не так давно западные СМИ написали о том, что Меган Маркл ждет двойню. На днях же герцогиня Сассекская подогрела слухи о своем интересном положении, отказавшись ехать с мужем в благотворительный тур, пишет Woman.
На прошлой неделе в Сети появилась инсайдерская информация о том, что Меган Маркл беременна двойней. И в то время пока поклонники с нетерпением ждут подтверждения этой новости от Кенсингтонского дворца, в королевской семье, похоже, назревает конфликт.
Сперва Меган наотрез отказалась ехать осенью с Гарри в страны Океании. Дело в том, что там бушует вирус Зика, который особенно опасен для беременных женщин. Как сообщил аноним, внук Елизаветы II был в ярости, ведь поездка была давно запланирована. На днях же выяснилось, что Маркл решила не ехать в мужем и в Африку. Гарри был вынужден отправиться в благотворительный тур один. Точную причину представителям СМИ выяснить пока не удалось.
Интернет-пользователи склоняются к тому, что герцогиня Сассекская действительно беременна. Дело в том, что женщинам в положении нельзя делать прививки, обязательные для туристов, направляющихся в страны этого континента. Возможно, именно поэтому медовый месяц молодожены решили провести не в Ботсване, а в Канаде. Впрочем, некоторые пользователи Сети уверены, что влюбленные просто поссорились, и именно поэтому Меган осталась в Англии.