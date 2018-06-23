Сб, 23.06.2018
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Отец Майкла Джексона госпитализирован с последней стадией рака

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ФОТО: Regis Duvignau / Reuters

Врачи дали свои прогнозы о здоровье отца знаменитости.

89-летней Джо Джексон, отец Майкла, был госпитализирован в тяжелом состоянии с последней стадией рака поджелудочной железы. Об этом сообщает американское издание TMZ.

По данным портала, Джо долгое время боролся с заболеванием, однако, вылечить его уже не удастся. Рядом с Джексоном находится его супруга Кэтрин, а также его регулярно навещают дети и внуки.

Напомним, Джо Джексон продюсировал группу Jackson Five, в которой пели его сыновья. Он также является основателем звукозаписывающей компании Ivory Tower International Record. Сейчас рядом с Джо Джексоном в госпитале находится его семья.

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