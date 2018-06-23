Отец Майкла Джексона госпитализирован с последней стадией рака
23. июнь 2018, 13:53
Врачи дали свои прогнозы о здоровье отца знаменитости.
89-летней Джо Джексон, отец Майкла, был госпитализирован в тяжелом состоянии с последней стадией рака поджелудочной железы. Об этом сообщает американское издание TMZ.
По данным портала, Джо долгое время боролся с заболеванием, однако, вылечить его уже не удастся. Рядом с Джексоном находится его супруга Кэтрин, а также его регулярно навещают дети и внуки.
Напомним, Джо Джексон продюсировал группу Jackson Five, в которой пели его сыновья. Он также является основателем звукозаписывающей компании Ivory Tower International Record. Сейчас рядом с Джо Джексоном в госпитале находится его семья.