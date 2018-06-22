Джонни Депп признался в депрессии после развода с Херд

В настоящее время актер гастролирует по миру со своей рок-группой, параллельно продолжая разбирательства со своими бывшими менеджерами и телохранителями, которым Депп задолжал денег.

Джонни потерял почти все из его 600 миллионов долларов. По его словам, он зря доверял своим менеджерам, не читая то, что они давали ему подписывать. Больше всего его зацепило то, что его сын узнал об этом от других детей.

«Моему сыну пришлось слушать о том, как его старик потерял все свои деньги, от детей в школе — это неправильно», — сказал Депп.

Говоря о своем состоянии после расставания с Херд, актер признался:

«Я был так низко, как только мог себе представить. Я не мог выносить ту боль каждый день».

Через несколько дней после новости о разводе, у Джонни умерла мать. Со всем этим актер решил справиться, уйдя с головой в музыку и занявшись написанием мемуаров.

«Я напивался водки с самого утра и начинал писать, пока слезы не заполняли мои глаза, и я больше не мог видеть страниц. Я пытался выяснить, что я сделал, чем заслужил все это. Я старался быть добр ко всем, помогать всем, быть честным со всеми. Для меня правда — самое важное. И все равно все это произошло».

Депп сказал, что его сестра и другие близкие были против его брака с Эмбер Херд. Они предупреждали его не жениться без брачного контракта. В результате Джонни отдалился от родных и друзей, а последние два года после развода вообще одинок.