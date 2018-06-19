Куда губы плывут? Барановскую раскритиковали за изменения в лице

На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Эвелина Бледанс опубликовала серию фотографий и короткое видео, приуроченное к чемпионату мира по футболу, который вовсю идет в России. В связи с громким событием Эвелина объявила о том, что оказалась в команде болельщиков на Первом канале. Судя по фото, компанию комедийной актрисе составили актер Сергей Белоголовцев, певец Олег Газманов, фигурист Алексей Ягудин, телеведущая Юлия Барановская и другие.

A post shared by Evelina Bledans (@bledans) on Jun 18, 2018 at 12:08pm PDT

Именно на последнюю особое внимание обратили подписчики Бледанс. В частности, наблюдательные комментаторы обсудили особенности лица Юлии Барановской. По их мнению, телеведущая что-то сделала со своим лицом. "Куда у Юли губы плывут? С этим надо же что то делать (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)" , – отметила одна пользовательница Сети. Ей немедленно ответили: "еще знаете сколько таких, с плывущими уточками". Однако нашлись и другие критики. "Да еще и красит их безобразно,выходя далеко за контур! Фу!", "У этой Юли утинные губы стали", – распекли популярную телеведущую комментаторы.