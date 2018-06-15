Ничего себе, семейный автомобиль... Танель Падар купил машину за 60 000 евро

Поклонники тут же принялись гадать, неужели у Танеля и Лаурен все так серьезно, что они уже готовятся к семьейной жизни, ведь в начале месяца сообщалось, что пара присматривает и недвижимость в том числе. Отметим, что Лаурен, судя по всему, живет со своим возлюбленным и ее часто видят закупающей продукты в магазине, расположенном недалеко от дома певца.