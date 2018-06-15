пт, 15.06.2018
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  • Ничего себе, семейный автомобиль... Танель Падар купил машину за 60 000 евро

Ничего себе, семейный автомобиль... Танель Падар купил машину за 60 000 евро

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Танель Падар с возлюбленной.

ФОТО: Instagram

Эстонский певец Танель Падар, который в прошлом году представил общественности свою новую возлюбленную – 22-летнюю модель Лаурен Виллманн, не так давно приобрел недвижимость в Пеэтри, а теперь, как сообщает Kroonika, купил и новый автомобиль.

По данным журнала, Танель приобрел новенькую Audi A6. Цены на эту модель начинаются от 60 000 евро.

ФОТО СМОТРИ ЗДЕСЬ!

Поклонники тут же принялись гадать, неужели у Танеля и Лаурен все так серьезно, что они уже готовятся к семьейной жизни, ведь в начале месяца сообщалось, что пара присматривает и недвижимость в том числе. Отметим, что Лаурен, судя по всему, живет со своим возлюбленным и ее часто видят закупающей продукты в магазине, расположенном недалеко от дома певца.

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