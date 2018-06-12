Умер известный врач Яков Бранд, ведущий программы «Без рецепта»

Рано утром 12 июня остановилось сердце знаменитого врача, кардиохирурга Якова Бранда. Много лет он возглавлял отделение неотложной помощи корональной хирургии НИИ Склифосовского. Там же, в родном институте, и прошли последние часы жизни Якова Бениаминовича. Ему было 63 года, пишет Starhit.

Как сообщают некоторые СМИ, некоторое время он наблюдался в собственном институте, решая возникшие проблемы со здоровьем. И 30 мая, почувствовав себя хуже, Бранд был госпитализирован. По предварительным данным, причиной смерти стала сердечная недостаточность. Об этом сообщил его сын Павел на своей странице в Сети.

«Сегодня после длительной болезни скончался мой отец, Яков Бениаминович Бранд. Он был известным кардиохирургом и телеведущим и очень хорошим отцом. Папа прожил яркую и непростую жизнь. В ней были несомненные победы и разочарования. К сожалению, его жизнь оборвалась очень рано, в 63 года. Тем не менее, это будет не пост скорби, а пост благодарности. Благодарности врачам, которые были с ним рядом до последнего вздоха. Он так хотел. Он хотел поблагодарить всех врачей НИИ Скорой помощи им. Н.В. Склифосовского, которому он отдал 17 лет жизни и лично Сергей Петриков…Я безмерно благодарен всем докторам, которые перечислены в этом посте, и в вечном долгу перед ними. Папу я хочу поблагодарить за жизнь, фамилию и профессию и за те бесценные советы, которые он давал мне все эти годы. Он был настоящим врачом, таким, каких сейчас уже нет. Вечная память...» - написал сын Якова Бранда.

Также Павел Бранд поблагодарил всех врачей, с которыми работал его отец, и которые лечили его, поименно.