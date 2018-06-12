Умер известный врач Яков Бранд, ведущий программы «Без рецепта»

Ведущий программы «Без рецепта» скончался в Москве. Знаменитый врач-кардиолог, руководитель отделения неотложной помощи корональной хирургии НИИ Склифосовского Яков Бранд по предварительным данным умер от сердечной недостаточности.
Рано утром 12 июня остановилось сердце знаменитого врача, кардиохирурга Якова Бранда. Много лет он возглавлял отделение неотложной помощи корональной хирургии НИИ Склифосовского. Там же, в родном институте, и прошли последние часы жизни Якова Бениаминовича. Ему было 63 года, пишет Starhit.
Как сообщают некоторые СМИ, некоторое время он наблюдался в собственном институте, решая возникшие проблемы со здоровьем. И 30 мая, почувствовав себя хуже, Бранд был госпитализирован. По предварительным данным, причиной смерти стала сердечная недостаточность. Об этом сообщил его сын Павел на своей странице в Сети.
«Сегодня после длительной болезни скончался мой отец, Яков Бениаминович Бранд. Он был известным кардиохирургом и телеведущим и очень хорошим отцом. Папа прожил яркую и непростую жизнь. В ней были несомненные победы и разочарования. К сожалению, его жизнь оборвалась очень рано, в 63 года. Тем не менее, это будет не пост скорби, а пост благодарности. Благодарности врачам, которые были с ним рядом до последнего вздоха. Он так хотел. Он хотел поблагодарить всех врачей НИИ Скорой помощи им. Н.В. Склифосовского, которому он отдал 17 лет жизни и лично Сергей Петриков…Я безмерно благодарен всем докторам, которые перечислены в этом посте, и в вечном долгу перед ними. Папу я хочу поблагодарить за жизнь, фамилию и профессию и за те бесценные советы, которые он давал мне все эти годы. Он был настоящим врачом, таким, каких сейчас уже нет. Вечная память...» - написал сын Якова Бранда.
Также Павел Бранд поблагодарил всех врачей, с которыми работал его отец, и которые лечили его, поименно.
Яков Бранд обладал выдающимися способностями и за этой приобрел не только тысячи благодарных пациентов, но длинный список регалий. Доктор медицинских наук, член Ассоциации сердечно-сосудистых хирургов России и других стран. Лауреат Государственной премии РФ за открытия в лечении ишемической болезни сердца у онкологических больных, автор множества работ в различных областях хирургии. Широкой публике доктор Бранд стал известен благодаря своему участию в телепередачах, посвященных теме здоровья. На канале НТВ больше десяти лет, начиная с 1999 года, вел программу «Без рецепта», а также передачу «Кома». Хирург-кардиолог был родом из Одессы, родился в семье врачей. Жил и работал в Москве с 1981 года. У него трое детей, младшему из которых сейчас 8 лет.