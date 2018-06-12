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  • Думаешь, что твои друзья на Facebook ужасны? Посмотри на снимки этих сумасшедших пользователей соцсетей!

Думаешь, что твои друзья на Facebook ужасны? Посмотри на снимки этих сумасшедших пользователей соцсетей!

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ФОТО: TheRichest/ Youtube

Издание The Sun опубликовало самые нелепые снимки, которыми пользователи социальных сетей делятся на своих интернет-страничках.

Глядя на эти кадры, возникает вопрос: что творится в головах мужчин и женщин, выставляющих на всееобщее обозрение подобные снимки? 

На кадрах, которые попали в обзор британского таблоида, женщина сексуально позирует на кладбище, парочка страстно целуется на унитазе, младенцу прикуривают сигарету, а также происходит много других вещей, от которых буквально волосы становятся дыбом.

Самые нелепые фотографии пользователей интернета смотрите ЗДЕСЬ!

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