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  • 20-летний актер Джэксон Оделл найден мертвым

20-летний актер Джэксон Оделл найден мертвым

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ФОТО: facebook

Американский актер и музыкант Джексон Оделл скончался на 21-м году жизни, пишет The Hollywood Reporter. По данным СМИ, молодой человек ушел из жизни 8 июня.

Семья актера подтвердила его смерть. Причины произошедшего они не назвали. Портал TMZ уточняет, что тело молодого человека нашли в его доме в Сан-Франциско. Признаков насильственной смерти обнаружено не было.

Джексон Оделл были известен по ролям в сериалах «Американская семейка» (Modern family, 2009) и «Голдберги» (The Goldbergs, 2013). Также он занимался музыкой. Актер записал саундтрек к фильму «Навсегда моя девушка» (Forever my girl, 2018). У него был свой канал на YouTube, куда он выкладывал кавер-версии известных композиций и собственные песни.

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