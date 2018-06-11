20-летний актер Джэксон Оделл найден мертвым
11 июня 2018 г., 10:02
Американский актер и музыкант Джексон Оделл скончался на 21-м году жизни, пишет The Hollywood Reporter. По данным СМИ, молодой человек ушел из жизни 8 июня.
Семья актера подтвердила его смерть. Причины произошедшего они не назвали. Портал TMZ уточняет, что тело молодого человека нашли в его доме в Сан-Франциско. Признаков насильственной смерти обнаружено не было.
Джексон Оделл были известен по ролям в сериалах «Американская семейка» (Modern family, 2009) и «Голдберги» (The Goldbergs, 2013). Также он занимался музыкой. Актер записал саундтрек к фильму «Навсегда моя девушка» (Forever my girl, 2018). У него был свой канал на YouTube, куда он выкладывал кавер-версии известных композиций и собственные песни.