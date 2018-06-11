20-летний актер Джэксон Оделл найден мертвым

Семья актера подтвердила его смерть. Причины произошедшего они не назвали. Портал TMZ уточняет, что тело молодого человека нашли в его доме в Сан-Франциско. Признаков насильственной смерти обнаружено не было.

Джексон Оделл были известен по ролям в сериалах «Американская семейка» (Modern family, 2009) и «Голдберги» (The Goldbergs, 2013). Также он занимался музыкой. Актер записал саундтрек к фильму «Навсегда моя девушка» (Forever my girl, 2018). У него был свой канал на YouTube, куда он выкладывал кавер-версии известных композиций и собственные песни.