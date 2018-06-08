Глюк’oZa в прозрачном платье взбудоражила народ

«Люблю свой день рождения. И не потому, что подарки и внимание. Хотя это, конечно, всегда приятно. А потому, что я очень люблю жизнь.❤ Узнавать себя, открывать в себе новые возможности и достигать цели. Люблю моих близких и друзей, их успехи и, если нужно, всегда готова разделить их печаль и разочарования. Люблю вас, мои дорогие подписчики. Спасибо вам за ваше внимание и поддержку ;) Люблю любить и отдавать эмоции, это действительно моя физиологическая потребность. :) и как круто, что есть люди рядом, которым это нужно. 🙏🏻❤ (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены - прим. ред.)», – поблагодарила артистка фанатов.