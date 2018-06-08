Глюк’oZa в прозрачном платье взбудоражила народ

Вчера в своем Instagram Наталья Ионова, известная под псевдонимом Глюк’oZa опубликовала откровенное фото с пляжа. На снимке Ионова запечатлена в крохотном кружевном платье желтого цвета с экстремально глубоким декольте, пишут Дни.ру.
Ниже звезда сообщила подписчикам, что сегодня (7 июня) у нее день рождения.
«Люблю свой день рождения. И не потому, что подарки и внимание. Хотя это, конечно, всегда приятно. А потому, что я очень люблю жизнь.❤ Узнавать себя, открывать в себе новые возможности и достигать цели. Люблю моих близких и друзей, их успехи и, если нужно, всегда готова разделить их печаль и разочарования. Люблю вас, мои дорогие подписчики. Спасибо вам за ваше внимание и поддержку ;) Люблю любить и отдавать эмоции, это действительно моя физиологическая потребность. :) и как круто, что есть люди рядом, которым это нужно. 🙏🏻❤ (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены - прим. ред.)», – поблагодарила артистка фанатов.
Поклонники были в восторге от обращения Натальи. Многие отметили в комментариях, что звезда с годами только хорошеет, а на прикрепленном снимке она чертовски сексуальна. Также фолловеры засыпали артистку поздравлениями и пожеланиями.
«С днем рождения поздравляем ! Вечной Юности желаем, мудрости и позитива, быть здоровой и счастливой !», «С днем рождения,дорогая!!!Выросли под твои песни,а некоторые из них помогли достичь победы!Счастья тебе,и спасибо за всё!!! Люблю!!!!🙏», «С ДнЕм Рождения,Потрясающая Ж-Женщина!❤🔥», «С днем рождения ,прекрасная лучезарная леди !!!!!всех благ ,красоты и гармонии !!!пусть наш удивительный мир дарит только радость и позитив 🦋🌈🎉🎼🎊🎁🎈💐🍾🥂🎆😘🙏🏼», «15 лет как будто на фото. Первая мысль– я на школьницу подписана? А потом узнала😂😂😂», – писали взбудораженные сообщением Глюк’oZы обитатели Сети.