вт, 05.06.2018
Девочка рассказала о воображаемом друге, но ее история испугала даже взрослых СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
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  • И сразу захотелось... Деми Роуз соблазнила подписчиков новыми фото в бикини

И сразу захотелось... Деми Роуз соблазнила подписчиков новыми фото в бикини

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ФОТО: Vida Press

23-летняя британская модель продолжает делиться кадрами с фотосессии для isawitfirst.com с солнечной Ибицы, на которой повышает градус своими эффектными формами, пишет Лайф.

В этот раз у инстаграм-звезды образ загадочный и роковой. На эту девушку хочется смотреть и смотреть.

Бельё почти всегда на Деми сидит одинаково — прекрасно. И девушка не боится показывать свои физические достоинства. Даже черный комплект в жаркий солнечный день на ней выглядит уместно.

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Во время очередной фотосессии брюнетка появилась в мини-бикини, которое едва прикрывало пышную грудь. А волны волос романтично обрамляли ее. Рассеянный взгляд, чувственно приоткрытый рот, блестящие браслеты. Девушка в этом образе напоминала экзотическую танцовщицу из далёких стран.

Прозрачную юбку обольстительница затем сняла и показала впечатляющие ягодицы в стрингах. Чтобы совсем вскружить голову поклонникам, Деми взобралась на шпильки.

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