Вынесен приговор актеру сериала «Улица», жестоко избившему свою подругу

Размолвка у пары случилась 17 марта этого года. Пострадавшую женщину госпитализировали в ГКБ имени Н. Пирогова. У потерпевшей были диагностированы травмы грудной клетки, сотрясение головного мозга, ушибы, а также закрытая черепно-мозговая травма, переломы трех ребер и левосторонний пневмоторакс.

По данным полиции, актер бил женщину кулаками и ногами. Татьяна долгое время лечилась в больнице. В ходе следствия мужчина рассказал, что в тот день был выпивши, они с Татьяной начали ругаться, и она обматерила его. Этого актер стерпеть не мог и сначала два раза ударил женщину рукой по голове, затем по лицу, толкнул в спину, а когда несчастная упала, еще дважды пнул ногой.

Наряднова задержали только 20 марта, было возбуждено уголовное дело по статье 111-й УК РФ. Впрочем, к началу процесса пара помирилась. Актер заявил, что они с Татьяной поговорили, он извинился и обещал, что больше не будет распускать руки. В храм правосудия они приходили вдвоем