Посмотрите! В кабинете королевы нашли уникальное фото Гарри и Меган

По традиции, королева встречала гостя в своем кабинете. Журналисты, зайдя в него, обнаружили стоящий на столике снимок принца Гарри и его супруги. Фотография располагалась рядом с портретом королевской дочери Анны.

Снимок вызвал удивление на фоне слухов, что Елизавета II испытывает неприязнь к новоиспеченной невестке. Тем не менее, его наличие в кабинете монархини говорит о том, что вражды между ними нет.