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Посмотрите! В кабинете королевы нашли уникальное фото Гарри и Меган

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Королева Елизавета II.

ФОТО: Lewis Whyld/PA Wire/PA Images

Журналисты заметили в кабинете королевы Елизаветы II неопубликованный ранее свадебный снимок снимок принца Гарри и его супруги Меган Маркл. Сфотографировать его журналисты смогли во время визита политика Джорджа Брандиса в Букингемский дворец, пишет The Daily Mail.

По традиции, королева встречала гостя в своем кабинете. Журналисты, зайдя в него, обнаружили стоящий на столике снимок принца Гарри и его супруги. Фотография располагалась рядом с портретом королевской дочери Анны.

Издание отмечает, что данный снимок является первым фото Меган Маркл в Букингемском дворце.

Снимок вызвал удивление на фоне слухов, что Елизавета II испытывает неприязнь к новоиспеченной невестке. Тем не менее, его наличие в кабинете монархини говорит о том, что вражды между ними нет.

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