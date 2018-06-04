Посмотрите! В кабинете королевы нашли уникальное фото Гарри и Меган

Журналисты заметили в кабинете королевы Елизаветы II неопубликованный ранее свадебный снимок снимок принца Гарри и его супруги Меган Маркл. Сфотографировать его журналисты смогли во время визита политика Джорджа Брандиса в Букингемский дворец, пишет The Daily Mail.
По традиции, королева встречала гостя в своем кабинете. Журналисты, зайдя в него, обнаружили стоящий на столике снимок принца Гарри и его супруги. Фотография располагалась рядом с портретом королевской дочери Анны.
Издание отмечает, что данный снимок является первым фото Меган Маркл в Букингемском дворце.
Снимок вызвал удивление на фоне слухов, что Елизавета II испытывает неприязнь к новоиспеченной невестке. Тем не менее, его наличие в кабинете монархини говорит о том, что вражды между ними нет.
Spotted. The Queen has a previously unseen photo of Prince Harry and Meghan Markle in her living room. pic.twitter.com/SFjIhwuxCi— Johnny Goldsmith (@MirrorJohnny) May 30, 2018