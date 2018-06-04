Беременная Нюша попала в больницу

На протяжении нескольких недель певица Нюша старательно скрывала свою беременность. Однако когда уже стало невозможно прятать сильно округлившийся живот, артистка призналась, что ждет ребенка. Говорят, о беременности певица и ее супруг Игорь Сивов узнали еще в начале года.

"У Игоря уже есть двое детей от первого брака, а для Нюши это долгожданный первенец. Сейчас они основательно готовятся к новой роли. Нюше даже пришлось полежать на сохранении", – рассказали репортерам в близком окружении артистки. К счастью, страшного удалось избежать, и теперь певица свободно выступает и даже посещает светские мероприятия.