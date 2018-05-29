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  • Фото: фанаты восхищались интимным снимком Бузовой, пока не заметили кое-что странное

Фото: фанаты восхищались интимным снимком Бузовой, пока не заметили кое-что странное

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ФОТО: Instagram

Девушка, которая успела отметиться в большинстве сфер российского шоу-бизнеса и даже попыталась создать собственную криптовалюту, очень любит фото и свой Instagram. 

Иногда у суперпродуктивной Ольги заканчиваются оригинальные идеи и на помощь приходят чужие, с кем не бывает? Может, это флешмоб.

Ольга Бузова выложила фотографию топлес с насыщенными цветами. Там она показывает загорелую спину с тенью от пальмового листа. Выглядит симпатично, но, как выяснилось, не оригинально. Поклонники, вместо того чтобы порадоваться, предъявили звезде претензии.

До этого идентичными снимками поделились девушка Тимати Анастасия Решетова и коллега Ольги Елена Хромина — участница "Дома-2".

«Бузова, хватит заниматься плагиатом, у Решетовой фотки зачем стирать?», «Интересно у кого первой появилось такое фото, смотрю: Решетова, Хромина, Бузова», «У Хроминой такое фото. Бузова идею у неё смазала», - пишут комментаторы.

Впрочем, может, Ольга думает, что это такой флешмоб, и решила его поддержать. Вполне возможно, таких творений в Instagram уже очень много. Но комментаторам такая активность певицы немного надоела.

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