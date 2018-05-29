Фото: фанаты восхищались интимным снимком Бузовой, пока не заметили кое-что странное

Иногда у суперпродуктивной Ольги заканчиваются оригинальные идеи и на помощь приходят чужие, с кем не бывает? Может, это флешмоб.

A post shared by Ольга Бузова (@buzova86) on May 28, 2018 at 12:09pm PDT

Ольга Бузова выложила фотографию топлес с насыщенными цветами. Там она показывает загорелую спину с тенью от пальмового листа. Выглядит симпатично, но, как выяснилось, не оригинально. Поклонники, вместо того чтобы порадоваться, предъявили звезде претензии.

До этого идентичными снимками поделились девушка Тимати Анастасия Решетова и коллега Ольги Елена Хромина — участница "Дома-2".

A post shared by Reshetova Anastasia (@volkonskaya.reshetova) on Feb 14, 2018 at 12:59pm PST

«Бузова, хватит заниматься плагиатом, у Решетовой фотки зачем стирать?», «Интересно у кого первой появилось такое фото, смотрю: Решетова, Хромина, Бузова», «У Хроминой такое фото. Бузова идею у неё смазала», - пишут комментаторы.

A post shared by K H R O M I N A E L E N A (@lenokhromina) on Apr 16, 2018 at 6:45pm PDT