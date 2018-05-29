«Чудо-женщина» отказалась вести «Евровидение»

Израильская актриса Галь Гадот, известная по роли Чудо-женщины в одноимённом блокбастере, отказалась стать ведущей песенного конкурса "Евровидение", сообщили представители актрисы из агентства ADD Content.

— Галь была бы рада принять предложение от "Евровидения", но, к сожалению, плотное расписание и предыдущие обязательства не позволят сделать этого, — говорится в сообщении.