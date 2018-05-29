вт, 29.05.2018
«Посмотрели клип оригинальный, оделись и пошли снимать» Мальчик из Таллинна спародировал хит Киркорова
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Ваш дом
Прогноз
Звезды
Евровидение
Музыка
Эксклюзив
Party
Жизнь
Cмотри
Секс
Курьез
Розыгрыш
Мужской клуб
  • Limon
  • Звезды
  • «Чудо-женщина» отказалась вести «Евровидение»

«Чудо-женщина» отказалась вести «Евровидение»

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

ФОТО: Daniel Leal-Olivas/PA Wire/PA Images/Scanpix

После победы певицы Нетты Барзилай в следующем году музыкальный конкурс пройдёт в Израиле.

Израильская актриса Галь Гадот, известная по роли Чудо-женщины в одноимённом блокбастере, отказалась стать ведущей песенного конкурса "Евровидение", сообщили представители актрисы из агентства ADD Content.

— Галь была бы рада принять предложение от "Евровидения", но, к сожалению, плотное расписание и предыдущие обязательства не позволят сделать этого, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Галь Гадот предложили стать ведущей "Евровидения" и она обещала подумать.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ