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Неожиданный поворот: команда Леонтьева выдвинула претензии организатору концерта в Таллинне

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Валерий Леонтьев

ФОТО: Andrei Aleksandrov/RIA Novosti/Scanpix

Портал Limon.ee одним из первых сообщил об отмене концерта Валерия Леонтьева в Таллинне по техническим причинам, ссылаясь на официальное сообщение организаторов - фирмы TCC. К этому моменту у нас уже появилась новая информация. Причем, не от кого-либо, а от самого Леонтьева. 

На официальной странице артиста в соцсети Facebook появился подробный пост. Который частично подтверждает техническую причину отмены концерта, названную фирмой TCC. 

«Дорогие друзья! 

Как это не печально, но мы не увидимся с вами в ближайшие дни в Прибалтике на анонсированных ранее концертах. Причина этого, увы, банальна – непрофессионализм местного организатора. Человек, взявшийся за организацию гастрольного тура, не справился со своими обязательствами и не подготовил площадки по звуку и другому необходимому оборудованию. Выступать же без гарантии должного качества концерта мы не можем. Приносим вам за него свои искренние извинения. 

К сожалению, мы не имеем права сами организовывать выступления в странах Евросоюза, с этим ничего не поделаешь. А как, впрочем, впервые, показала наша практика, даже в странах ЕС прокатчики не всегда оказываются добросовестными. Но мы искренне надеемся, что нормы европейского права в странах Прибалтики действуют в полном объёме, и вы без проблем получите назад деньги от организаторов за приобретённые билеты.

Но есть и хорошие новости! Все, кому не терпится встретиться с нами вопреки обстоятельствам, смогут сделать это с 24 октября по 4 ноября в Германии во время большого гастрольного тура, который устраивает проверенная многолетним сотрудничеством компания Kartina TV. 

Ждём всех соскучившихся в Гамбурге, Ганновере, Дрездене, Мюльхайме-на-Руре, Оффенбахе, Лайнфельден-Эхтердингене, Берлине. 

С любовью, всегда ваши: Валерий Леонтьев, группа "Эхо", балет "Опасные связи"», - говорится в обращении. 

Портал Limon.ee пытается связаться с организаторами концерта - фирмой TCC, но пока тщетно. 

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