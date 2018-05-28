Неожиданный поворот: команда Леонтьева выдвинула претензии организатору концерта в Таллинне

На официальной странице артиста в соцсети Facebook появился подробный пост. Который частично подтверждает техническую причину отмены концерта, названную фирмой TCC.

«Дорогие друзья!

Как это не печально, но мы не увидимся с вами в ближайшие дни в Прибалтике на анонсированных ранее концертах. Причина этого, увы, банальна – непрофессионализм местного организатора. Человек, взявшийся за организацию гастрольного тура, не справился со своими обязательствами и не подготовил площадки по звуку и другому необходимому оборудованию. Выступать же без гарантии должного качества концерта мы не можем. Приносим вам за него свои искренние извинения.

К сожалению, мы не имеем права сами организовывать выступления в странах Евросоюза, с этим ничего не поделаешь. А как, впрочем, впервые, показала наша практика, даже в странах ЕС прокатчики не всегда оказываются добросовестными. Но мы искренне надеемся, что нормы европейского права в странах Прибалтики действуют в полном объёме, и вы без проблем получите назад деньги от организаторов за приобретённые билеты.

Но есть и хорошие новости! Все, кому не терпится встретиться с нами вопреки обстоятельствам, смогут сделать это с 24 октября по 4 ноября в Германии во время большого гастрольного тура, который устраивает проверенная многолетним сотрудничеством компания Kartina TV.

Ждём всех соскучившихся в Гамбурге, Ганновере, Дрездене, Мюльхайме-на-Руре, Оффенбахе, Лайнфельден-Эхтердингене, Берлине.

С любовью, всегда ваши: Валерий Леонтьев, группа "Эхо", балет "Опасные связи"», - говорится в обращении.