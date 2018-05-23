В США родители подали в суд на 30-летнего сына, который не хочет от них съезжать

В Нью-Йорке семейной паре пришлось обратиться в суд для того, чтобы заставить съехать из дома своего взрослого сына. Мужчина вцепился в родительское жильё и не был намерен съезжать даже тогда, когда ему дали денег на съём квартиры. Теперь он пытается найти бюрократические лазейки, чтобы продолжить жить у родителей, пишет Medialeaks со ссылкой на Washington Post.
Тридцатилетний Майкл Ротондо из Нью-Йорка почти всю жизнь прожил в родительском доме. Однажды мужчина пробовал открыть бизнес в интернете и даже съехал, но с работой не сложилось, и тогда он вернулся в родительский дом навеки.
Родителей такое положение дел не устроило, и они давно намекали сыну, что пора слезать с родительской шеи. Ему даже давали 1 100 долларов на первое время, чтобы он мог снять жильё. Майкл деньги взял, но съезжать не стал.
Тогда родителям пришлось подавать в суд. Судья быстро согласился с требованиями родителей. Они предоставили копии писем, в которых несколько раз просили Майкла найти себе другое жильё, а также забрать свой сломанный автомобиль, разобрать хлам и продать свою стереосистему.
Суд учёл, что мужчина живёт в родительском доме и при этом ничем не помогает, не работает и не вносит свой вклад в семейный бюджет. Поэтому приказал Майклу немедленно съехать. Ротондо назвал такое решение «возмутительным» и сказал, что знает свои права.
Майкл заявил, что готов выселиться только так, как того требует закон — после соответствующего письменного уведомления, которое ему должны прислать за шесть месяцев до переезда. При этом он отказался общаться с родителями во время заседания и оперировал только юридическими документами.
Судья Дональд Гринвуд похвалил Майкла за то, что тот не поленился изучить законодательство, но сказал, что он всё равно должен немедленно покинуть родительский дом. Тогда Ротондо попытался привлечь к ситуации внимание журналистов и собрал чуть ли не пресс-конференцию.
Он начал доказывать, что не должен съезжать: у него есть своя комната и «некий бизнес», о котором Майкл отказался рассказать подробнее. По словам мужчины, у него не было конфликтов с родителями, хотя он с ними и не разговаривает. Также Ротондо пожаловался, что родители не поддерживали его, не давали еду и не стирали вещи. После этого судья не выдержал и попросил адвоката родителей как можно скорее написать распоряжение о выселении, которое Майкл должен выполнить в ближайшее время. А мужчине посоветовал обратить внимание на Airbnb.