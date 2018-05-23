В США родители подали в суд на 30-летнего сына, который не хочет от них съезжать

Тридцатилетний Майкл Ротондо из Нью-Йорка почти всю жизнь прожил в родительском доме. Однажды мужчина пробовал открыть бизнес в интернете и даже съехал, но с работой не сложилось, и тогда он вернулся в родительский дом навеки.

Майкл Ротондо, справа его родители и их адвокат. ФОТО: Kuvatõmmis/Youtube

Родителей такое положение дел не устроило, и они давно намекали сыну, что пора слезать с родительской шеи. Ему даже давали 1 100 долларов на первое время, чтобы он мог снять жильё. Майкл деньги взял, но съезжать не стал.

Тогда родителям пришлось подавать в суд. Судья быстро согласился с требованиями родителей. Они предоставили копии писем, в которых несколько раз просили Майкла найти себе другое жильё, а также забрать свой сломанный автомобиль, разобрать хлам и продать свою стереосистему.

Майкл Ротондо и судья. ФОТО: Kuvatõmmis/Youtube

Суд учёл, что мужчина живёт в родительском доме и при этом ничем не помогает, не работает и не вносит свой вклад в семейный бюджет. Поэтому приказал Майклу немедленно съехать. Ротондо назвал такое решение «возмутительным» и сказал, что знает свои права.

Майкл заявил, что готов выселиться только так, как того требует закон — после соответствующего письменного уведомления, которое ему должны прислать за шесть месяцев до переезда. При этом он отказался общаться с родителями во время заседания и оперировал только юридическими документами.

Судья Дональд Гринвуд похвалил Майкла за то, что тот не поленился изучить законодательство, но сказал, что он всё равно должен немедленно покинуть родительский дом. Тогда Ротондо попытался привлечь к ситуации внимание журналистов и собрал чуть ли не пресс-конференцию.