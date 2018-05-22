Группа «СерьГа» выступит в Таллинне с большим концертом

Основанная бывшим бас-гитаристом легендарной «Бригады С» Сергеем Галаниным группа «СерьГа» с ходу заняла место в элите русского рока, сразу после выхода первого альбома «Собачий вальс» (куда вошли такие хиты, как «Спокойной ночи» и «А что нам надо»), свой первый концерт «СерьГа» отыграла в жанре «разведка боем» – в компании именитых «Алисы» и «Чайфа».

Легендарная рок-группа собирает на своем выступлении всех друзей, которых ждет множество сюрпризов. Музыканты порадуют гостей своими лучшими и самыми любимыми композициями, которые принесли коллективу популярность и известность. Топовой позиции – два десятилетия на олимпе русского рока позавидуют многие. За 23 года существования коллектива накопилось немало хитов, которые, лучше всего звучат, конечно же, на живых выступлениях группы.