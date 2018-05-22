Четвероногая Барби: хозяин тратит на собаку 1600 евро в месяц и уверен — оно того стоит!

Красотка живет в Китае. Ее владелец Кевин Чен тратит на нее по 1600 евро в месяц. А на мытье и расчесывание шелковистой шерсти уходит по 6–8 часов в неделю

AJ Nirvana Battle — типичная женщина, у которой на полке несколько видов дорогих шампуней, лак для волос и разного типа расчески

Для Кевина эта собака — нечто большее, чем просто питомец или друг. Ему не жалко своих денег и времени, чтобы AJ Nirvana Battle всегда была красивой.

ФОТО: Scanpix

«Я многим обязан этой собаке. Я даже освоил навыки фотографа и купил профессиональный фотоаппарат, чтобы снимать лучшие моменты с AJ», — говорит Кевин Чен.

Кевин уже может стать настоящим парикмахером, так как он смело снимает свалявшиеся комки шерсти и доводит ее до идеального состояния

«Некоторые люди меня осуждают, что я так много трачу на свою собаку, но они не понимают, какое это удовольствие — иметь самого красивого в мире питомца», — объясняет владелец собаки.