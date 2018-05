«Последние дни Майкла Джексона»: появился трейлер документального фильма

Майкл Джексон умер 25 июня 2009 года от передозировки лекарственными препаратами. Врач Конрад Мюррей, действия которого, по мнению следствия, привели к гибели певца, был осужден на четыре года. В том же году был выпущен фильм "Майкл Джексон: Вот и все", который был посвящен подготовке к несостоявшемуся туру музыканта "This Is It".