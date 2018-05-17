«Величайший нытик Британии»: мужчина пишет жалобы на всё подряд и зарабатывает на этом деньги

Крис Оуэн, житель графства Бакингемшир к северо-западу от Лондона, составляет массу официальных жалоб на всё, что ему не нравится — от плохого сервиса до невкусной еды. На этом он каждый год зарабатывает около тысячи фунтов. Мужчина называет самого себя величайшим нытиком Британии, но у него уже появился конкурент в лице его же отца.

Привычка получать выгоду от неудобств появилась у Оуэна три года назад, когда ему было 36. Он заказал мраморный стол в мебельном магазине, но покупку трижды доставляли с повреждениями, а в четвёртый раз вообще привезли стол без столешницы. И тогда Оуэн не выдержал.

«Я четыре субботы ждал, когда мне доставят этот стол, и каждый раз по дороге его роняли. Я знал, что имею полное право подать жалобу», - сказал Оуэн.

Фирма заплатила британцу в качестве компенсации 200 фунтов — почти треть стоимости самого стола. Столешницу в итоге всё-таки доставили, а Оуэн понял, что ошибки других людей могут приносить ему деньги.

Мужчина стал обращать внимание на ситуации, когда его обслуживают не так, как нужно, и принимался отстаивать свои права потребителя. За первый год за счёт этого он получил компенсации, купоны и скидки на общую сумму 637 фунтов. Ещё через год Оуэн получил почти вдвое больше — 1 194 фунта. Доход от жалоб за этот год пока скромнее — 1 069 фунтов, — но у него ещё достаточно времени, чтобы поставить новый рекорд. Это не такой быстрый приток денег, основную работу бросить не получится, но и это британец ценит.

«Я не ищу специально вещи, на которые можно пожаловаться, но если замечу, что что-то не так, то буду требовать компенсацию.»

Но у Оуэна очень широкие представления о том, что такое «что-то не так». Даже лишний ингредиент в блюде становится для него способом заработать. Чаще всего у него возникают претензии к майонезу в бургерах.

«Ненавижу майонез. Так что всегда прошу, чтобы сэндвичи или бургеры мне делали без него. Ничего невыполнимого тут нет. Но чаще всего его всё равно добавляют, так что мне приходится возвращать блюдо на кухню и дольше ждать своей еды. А когда расплачиваешься, довольно просто попросить скидку или вообще убрать блюдо из чека за неудобство и ожидание.»

Рестораны вообще часто становятся жертвами Оуэна. Однажды в пиццерии ему и троим друзьям полтора часа не могли принести кувшин воды. Оуэн убедил менеджера пригласить всех четверых на бесплатный обед, и они съели еды и выпили вина на 200 фунтов в заведении, где, по признанию мужчины, сложно потратить больше 25.

Иногда британец получает и более серьёзные компенсации. Однажды рабочие, которые делали ремонт у него на кухне, испортили электромонтажную коробку, которую установили незадолго до этого. Хозяину дома быстро вернули 80 фунтов за установку коробки, но Оуэну этого было недостаточно, и он написал ещё одну жалобу, а в копию письма поставил журналиста BBC. После этого ему быстро доплатили ещё 480 фунтов — больше трети дохода от жалоб за тот год. По утверждению Оуэна, он решил надавить на фирму сильнее даже не ради денег, а чтобы сотрудники не забывали о безопасности.

Вот ещё некоторые способы, с помощью которых британец зарабатывает на компаниях, услуги которых его не устраивают:

Жалобы на гигиену в кофейнях — 42 фунта в год. Если Оуэн замечает грязь на подносе или плохо вымытый туалет в кофейне, он пишет жалобу и требует скидку.

Жалобы на ожидание — скидка 10 процентов. Когда Оуэн подходит к кассе, чтобы заплатить за какую-нибудь покупку, а кассира нет на месте, он требует скидку 10 процентов за неудобства и, как правило, получает её.

Жалобы на грубый персонал — 68 фунтов в год. Если продавцы в магазине или работники банка кажутся Оуэну недостаточно вежливыми, он обращается к их менеджеру и требует скидку в качестве компенсации за плохое обслуживание.