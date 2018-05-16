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Жаркая парочка! Собчак показала страстный поцелуй с супругом

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Ксения Собчак и Максим Виторган

ФОТО: Instagram

Ксения Собчак удивила подписчиков откровенным снимком с супругом, на котором запечатлен их страстный поцелуй.

Прежде чем отправиться на Каннский кинофестиваль, где состоится премьера документального фильма об Анатолии Собчаке, его знаменитая дочь провела несколько дней на юге Испании вместе с любимым мужем и друзьями. Во время прогулок по узким улочкам древних городов компания много фотографировалась, делая порой весьма интересные кадры, пишет Woman.

Одним из таких 36-летняя знаменитость поделилась в своем Instagram. На снимке Ксения и Максим запечатлены во время страстного поцелуя.

«French kiss with spanish touch! Вроде не провинился, вроде не праздник, а просто подошел и поцеловал:)», — гласила надпись к фото.

Неожиданный кадр заинтересовал интернет-пользователей. Правда, в центре их внимания оказалась не столько пылкие чувства супругов, которые в этом году отметят пятую годовщину свадьбы, сколько грудь Собчак.

Шутки про неидеальные округлости телеведущей сопровождались едкими указаниями на отсутствие бюстгальтера и «старушечий» наряд. Собчак к подобным «комплиментам» уже привыкла, поэтому нет ничего удивительного в том, что она не удостоила хейтеров ответом.

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