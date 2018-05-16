Жаркая парочка! Собчак показала страстный поцелуй с супругом

Прежде чем отправиться на Каннский кинофестиваль, где состоится премьера документального фильма об Анатолии Собчаке, его знаменитая дочь провела несколько дней на юге Испании вместе с любимым мужем и друзьями. Во время прогулок по узким улочкам древних городов компания много фотографировалась, делая порой весьма интересные кадры, пишет Woman.

Одним из таких 36-летняя знаменитость поделилась в своем Instagram. На снимке Ксения и Максим запечатлены во время страстного поцелуя.

«French kiss with spanish touch! Вроде не провинился, вроде не праздник, а просто подошел и поцеловал:)», — гласила надпись к фото.

A post shared by Ксения Собчак (@xenia_sobchak) on May 13, 2018 at 1:34pm PDT

Неожиданный кадр заинтересовал интернет-пользователей. Правда, в центре их внимания оказалась не столько пылкие чувства супругов, которые в этом году отметят пятую годовщину свадьбы, сколько грудь Собчак.

Шутки про неидеальные округлости телеведущей сопровождались едкими указаниями на отсутствие бюстгальтера и «старушечий» наряд. Собчак к подобным «комплиментам» уже привыкла, поэтому нет ничего удивительного в том, что она не удостоила хейтеров ответом.