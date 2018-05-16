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Безумная поклонница принца Гарри вознамерилась сорвать его свадьбу

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ФОТО: GEORGES ROGERS/SIPA/GEORGES ROGERS/SIPA/Scanpix

Австралийская поклонница принца Гарри Виктория Маккрэ собирается увести своего возлюбленного в день его свадьбы. Об этом она рассказала изданию Nowtolove.

Девушка собирается прилететь в Лондон и 19 мая, в день свадьбы принца Гарри, ждать его у входа в Виндзорский замок в свадебном платье цвета слоновой кости. «Если вдруг он испугается и передумает жениться, я хочу быть готовой к этому!» — объяснила 24-летняя поклонница.

Маккрэ утверждает, что влюбилась в принца Гарри, когда в 13 лет приехала вместе со своими родителями в Лондон на десятую годовщину со дня смерти принцессы Дианы. С тех пор она страстно мечтала выйти за него замуж и трижды пыталась предложить ему свою руку и сердце.

В 2013 году австралийку остановила полиция, когда она пыталась переплыть на лодке Сиднейскую гавань, чтобы увидеть принца. На следующий год ей удалось увидеться с принцем Уильямом и рассказать ему о чувствах к его брату.

Наконец, в 2015 году Маккрэ встретила принца Гарри в толпе поклонников во время его визита в Сидней. Она держала плакат с надписью «Женись на мне» и попросила представителя королевской семьи «избавить ее от страданий» и позволить его поцеловать, пишет Woman.

Гарри подставил щеку, однако поклонница развернула его лицом к себе и поцеловала в губы.

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