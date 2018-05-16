Учeные: cлишком частый секс приводит к смерти

Изучение активности хищных сумчатых зверьков, обнаруженных в Австралии в 2014 году, позволило учёным сделать неутешительный вывод — насыщенная половая жизнь не просто вредит животным, но и в буквальном смысле слова может поставить крест на целых видах. Учёные выяснили, что животные, обнаруженные в штате Квинсленд, умеют проводить настоящие секс-марафоны и спариваться по 14 часов в сутки с разными самками.

Проанализировав суточную активность зверьков, учёные из из Квинслендского технологического университета пришли к выводу, что чрезмерная выработка особых мужских гормонов, постоянное спаривание и битва с другими самцами за право спариваться практически круглые сутки приводит к постепенному истощению организма и последующей смерти самца.