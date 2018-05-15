Ух! Эмили Ратаковски три недели не выкладывала интимные фото и всё-таки сорвалась
15 мая 2018 г., 11:03
Модель Эмили Ратаковски три недели не радовала поклонников откровенными фотографиями и видео, и те уже начали переживать.
К счастью, все-таки девушка вспомнила, за что ее любят подписчики, и выложила сразу и сексуальное видео, и фото топлес.
В коротком ролике, который набрал 4,4 миллиона просмотров за сутки, модель щеголяет в откровенном купальнике, открывающем еe пятую точку.
Фото топлес, которое модель опубликовала следом за видео, также заслужило тысячи комплиментов и больше миллиона лайков.