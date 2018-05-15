вт, 15.05.2018
«Посмотрели клип оригинальный, оделись и пошли снимать» Мальчик из Таллинна спародировал хит Киркорова
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Ваш дом
Прогноз
Звезды
Евровидение
Музыка
Эксклюзив
Party
Жизнь
Cмотри
Секс
Курьез
Розыгрыш
Мужской клуб
  • Limon
  • Звезды
  • Ух! Эмили Ратаковски три недели не выкладывала интимные фото и всё-таки сорвалась

Ух! Эмили Ратаковски три недели не выкладывала интимные фото и всё-таки сорвалась

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

ФОТО: Instagram / Instagram

Модель Эмили Ратаковски три недели не радовала поклонников откровенными фотографиями и видео, и те уже начали переживать. 

К счастью, все-таки девушка вспомнила, за что ее любят подписчики, и выложила сразу и сексуальное видео, и фото топлес.

В коротком ролике, который набрал 4,4 миллиона просмотров за сутки, модель щеголяет в откровенном купальнике, открывающем еe пятую точку.

ФОТО: Instagram / Instagram

Фото топлес, которое модель опубликовала следом за видео, также заслужило тысячи комплиментов и больше миллиона лайков.

A post shared by Emily Ratajkowski (@emrata) on

Читать также

Актуально

НАВЕРХ