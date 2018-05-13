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  • Это фото все объясняет: теперь мы знаем секрет красоты Лауры Пылдвере

Это фото все объясняет: теперь мы знаем секрет красоты Лауры Пылдвере

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ФОТО: SANDER ILVEST/PM/SCANPIX BALTICS

Певица Лаура Пылдвере, которая в прошлом году представляла Эстонию на «Евровидении», поделилась в Instagram трогательным снимком с мамой.

По словам Лауры, их с матерью часто путают, а то и принимают за подружек. Это не удивительно, ведь женщина выглядит очень молодо!

Как рассказывала певица журналу Buduaar, они с матерью даже делят один гардероб и часто заимствуют друг у друга наряды.

Напоминаем, сегодня, 13 мая, в Эстонии отмечают День матери. 

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