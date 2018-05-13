Это фото все объясняет: теперь мы знаем секрет красоты Лауры Пылдвере
13 мая 2018 г., 15:45
Певица Лаура Пылдвере, которая в прошлом году представляла Эстонию на «Евровидении», поделилась в Instagram трогательным снимком с мамой.
По словам Лауры, их с матерью часто путают, а то и принимают за подружек. Это не удивительно, ведь женщина выглядит очень молодо!
Как рассказывала певица журналу Buduaar, они с матерью даже делят один гардероб и часто заимствуют друг у друга наряды.
Напоминаем, сегодня, 13 мая, в Эстонии отмечают День матери.