вс, 13.05.2018
«Мне тяжело привыкнуть к повышенному вниманию СМИ!» Элина Нечаева
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Ваш дом
Прогноз
Звезды
Евровидение
Музыка
Эксклюзив
Party
Жизнь
Cмотри
Секс
Курьез
Розыгрыш
Мужской клуб
  • Limon
  • Евровидение
  • Главная интрига «Евровидения»: кто отдал Эстонии свои 12 баллов?

Главная интрига «Евровидения»: кто отдал Эстонии свои 12 баллов?

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

ФОТО: Erakogu

Во время озвучивания результатов голосования жюри, чаще всего нам показывали счастливые лица представителей Австралии, Израиля и Кипра в гринруме... 

Однако были и те страны, чье жюри оценило выступление Элины Нечаевой из Эстонии на 12 баллов! 

Довольно неожиданным стало то, что выступление представительницы Эстонии получило 12 баллов от жюри довольно далеких от нас стран… Так свои 12 баллов Элине отдали жюри из Македонии, Молдовы и Португалии! Также Эстония получила 10 баллов от Грузии и Швейцарии.

ФОТО: Скриншот с видео

Кстати, российское жюри оценило выступление Элины на 5 баллов, а 12 баллов отдало группе ДоРеДос, подопечным короля российской эстрады Филиппа Киркорова.

Удивительным, скорее, кажется тот факт, что жюри соседних стран не дали Эстонии ни одного балла. Так, например, решили жюри из Литвы, Белоруссии, Швеции и Финляндии. 

Читать также

Актуально

НАВЕРХ