Главная интрига «Евровидения»: кто отдал Эстонии свои 12 баллов?
13 мая 2018 г., 2:35
Во время озвучивания результатов голосования жюри, чаще всего нам показывали счастливые лица представителей Австралии, Израиля и Кипра в гринруме...
Довольно неожиданным стало то, что выступление представительницы Эстонии получило 12 баллов от жюри довольно далеких от нас стран… Так свои 12 баллов Элине отдали жюри из Македонии, Молдовы и Португалии! Также Эстония получила 10 баллов от Грузии и Швейцарии.
Кстати, российское жюри оценило выступление Элины на 5 баллов, а 12 баллов отдало группе ДоРеДос, подопечным короля российской эстрады Филиппа Киркорова.
Удивительным, скорее, кажется тот факт, что жюри соседних стран не дали Эстонии ни одного балла. Так, например, решили жюри из Литвы, Белоруссии, Швеции и Финляндии.