Главная интрига «Евровидения»: кто отдал Эстонии свои 12 баллов?

Однако были и те страны, чье жюри оценило выступление Элины Нечаевой из Эстонии на 12 баллов!

Довольно неожиданным стало то, что выступление представительницы Эстонии получило 12 баллов от жюри довольно далеких от нас стран… Так свои 12 баллов Элине отдали жюри из Македонии, Молдовы и Португалии! Также Эстония получила 10 баллов от Грузии и Швейцарии.

ФОТО: Скриншот с видео

Кстати, российское жюри оценило выступление Элины на 5 баллов, а 12 баллов отдало группе ДоРеДос, подопечным короля российской эстрады Филиппа Киркорова.