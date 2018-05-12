Зал битком! Смотрите, как Гуф и Слим раскачали Таллинн

LimonCмотриЗал битком! Смотрите, как Гуф и Слим раскачали ТаллиннЗал битком! Смотрите, как Гуф и Слим раскачали Таллинн ГАЛЕРЕЯLimon.ee Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать12 мая 2018 г., 10:3611 мая в Таллинне в клубе Cathouse прошел грандиозный рэп-концерт: для жителей Эстонии выступили Гуф и Слим.Поклонников русского рэпа ожидало сольное выступления рэпера Гуфа и сольное выступление рэпера Слима, также бывшие участники группы «Центр» представили свой новый общий проект – GUSLI.В концертном зале было жарко: битком забитый зал визжал от восторга! Смотрите галерею!гуфталлинн