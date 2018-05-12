сб, 12.05.2018
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Зал битком! Смотрите, как Гуф и Слим раскачали Таллинн ГАЛЕРЕЯ

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11 мая в Таллинне в клубе Cathouse прошел грандиозный рэп-концерт: для жителей Эстонии выступили Гуф и Слим.

Поклонников русского рэпа ожидало сольное выступления рэпера Гуфа и сольное выступление рэпера Слима, также бывшие участники группы «Центр» представили свой новый общий проект – GUSLI.

В концертном зале было жарко: битком забитый зал визжал от восторга! Смотрите галерею!

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