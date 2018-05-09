Нюша с трудом скрывает округлившийся живот

Они устроили торжество на Мальдивах. Артистка не стремилась рассказывать о столь важном для нее событии общественности, а потому ограничилась коротким комментарием, подтверждающим, что она и ее возлюбленный узаконили отношения.

ФОТО: Instagram

Теперь поклонники внимательно рассматривают фигуру певицы на каждом ее выступлении, желая узнать, ждет ли она ребенка.

На днях певица выступала в Германии. Фанаты рассмотрели, что за свободным топом и короткими шортами скрывается округлившийся животик, а потому начали поздравить ее со скорым прибавлением в семье.

ФОТО: Instagram

На своих выступлениях Нюша всегда отдавала предпочтение облегающим нарядам, а сейчас решила, что ее движения будут более раскрепощенными в свободных костюмах. До концерта в Германии она выходила на сцену в Турции. Там она была одета в объемную полупрозрачную куртку.