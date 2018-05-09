среда, 9 мая 2018 г.
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Нюша с трудом скрывает округлившийся живот

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Нюша

ФОТО: Фото организаторов

Летом прошлого года популярная певица Нюша вышла замуж за президента Международной ассоциации студенческого спорта Игоря Сивова, пишет StarHit.

Они устроили торжество на Мальдивах. Артистка не стремилась рассказывать о столь важном для нее событии общественности, а потому ограничилась коротким комментарием, подтверждающим, что она и ее возлюбленный узаконили отношения.

ФОТО: Instagram

Теперь поклонники внимательно рассматривают фигуру певицы на каждом ее выступлении, желая узнать, ждет ли она ребенка.

На днях певица выступала в Германии. Фанаты рассмотрели, что за свободным топом и короткими шортами скрывается округлившийся животик, а потому начали поздравить ее со скорым прибавлением в семье.

ФОТО: Instagram

На своих выступлениях Нюша всегда отдавала предпочтение облегающим нарядам, а сейчас решила, что ее движения будут более раскрепощенными в свободных костюмах. До концерта в Германии она выходила на сцену в Турции. Там она была одета в объемную полупрозрачную куртку.

ФОТО: Instagram

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