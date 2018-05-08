Кети Топурия опубликовала провокационное фото
8 мая 2018 г., 16:35
Певица опубликовала в Инстаграме провокационное фото топлесс. Кети Топурия позирует перед камерой, прикрывая интимные части тела - пишет Starhit.
Кети Топурия нередко балует поклонников откровенным кадрами. На этот раз артистка опубликовала в Сети черно-белое фото, на котором прикрывает обнаженную грудь руками.
Поклонники высоко оценили фигуру артистки и оставили множество положительных комментариев.
«Кети, красотка», «Идеальная», «Крутая», «Очень красиво», «Королева», «Кети, миленькая. Я тебя обожаю!», – отметили поклонники певицы.