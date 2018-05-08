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Кети Топурия опубликовала провокационное фото

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Кети Топурия.

ФОТО: Instagram

Певица опубликовала в Инстаграме провокационное фото топлесс. Кети Топурия позирует перед камерой, прикрывая интимные части тела - пишет Starhit.

Кети Топурия нередко балует поклонников откровенным кадрами. На этот раз артистка опубликовала в Сети черно-белое фото, на котором прикрывает обнаженную грудь руками.

Поклонники высоко оценили фигуру артистки и оставили множество положительных комментариев.

«Кети, красотка», «Идеальная», «Крутая», «Очень красиво», «Королева», «Кети, миленькая. Я тебя обожаю!», – отметили поклонники певицы.

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