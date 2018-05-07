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В Сети появились интимные фото Фриске с мужем

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Наталья Фриске.

ФОТО: Instagram

Младшая сестра Жанны Фриске Наталья опубликовала фотографии, на которых запечатлена со своим супругом Сергеем Вшивковым. На снимках влюбленные нежно обнимаются и целуются, передает Дни.ру.

Наталья Фриске со своим супругом Сергеем Вшивоквым отправилась отдыхать за границу. Судя по геолокации, которую указала Наталья на своей страничке в Instagram, влюбленные отдыхают на Шри-Ланке.

"Радуйтесь жизни, смейтесь от счастья,/Улыбок не прячьте назло всем несчастьям./Живите! Любите безумно и страстно!/Грустить не спешите! Ведь жизнь так прекрасна!..." – написала Фриске рядом с обнародованной фотографией интимного содержания – в кадре супруги обнимаются и нежно целуются на пляже.

Многочисленные подписчики пришли в восторг от увиденного. "Наташа, какая вы красивая!", "Красавчики!!! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)", "Мир двоих не понять миллиардам ...", "Как хорошо и правильно все сказано! Отличного вам отдыха, море позитива и океан улыбок😊. Жизнь прекрасна!", "Хорошего отдыха", "Потрясающий кадр", "Искренняя любовь! Бесконечной любви вам..." – прокомментировали фото поклонники.

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