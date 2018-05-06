Британская королевская семья показала новые фотографии принца Луи

ФОТО: Duchess of Cambridge/WPA-/SIPA / Duchess of Cambridge/WPA-/SIPA

Автор фотографий — сама герцогиня Кембриджская. На одном из снимков спящий Луи запечатлен на руках у сестры Шарлотты в третий день ее рождения — 2 мая. Другой снимок был сделан в Кенсингтонском дворце 26 апреля, спустя три дня после рождения Луи.

— Герцог и герцогиня хотели бы поблагодарить общественность за теплые послания в честь рождения принца Луи и в честь третьего дня рождения принцессы Шарлотты, — говорится в сообщении дворца.