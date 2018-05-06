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Британская королевская семья показала новые фотографии принца Луи

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ФОТО: HANDOUT / REUTERS

Кенсингтонский дворец опубликовал новые фотографии новорождённого принца Луи — сына принца Уильяма и Кейт Миддлтон.

ФОТО: Duchess of Cambridge/WPA-/SIPA / Duchess of Cambridge/WPA-/SIPA

Автор фотографий — сама герцогиня Кембриджская. На одном из снимков спящий Луи запечатлен на руках у сестры Шарлотты в третий день ее рождения — 2 мая. Другой снимок был сделан в Кенсингтонском дворце 26 апреля, спустя три дня после рождения Луи.

— Герцог и герцогиня хотели бы поблагодарить общественность за теплые послания в честь рождения принца Луи и в честь третьего дня рождения принцессы Шарлотты, — говорится в сообщении дворца.

Напомним, герцогиня Кембриджская Кэтрин родила сына 23 апреля. Королевская чета в тот же день показала миру своего третьего ребёнка. Новорождённого назвали в честь адмирала Луи Маунтбеттена, который погиб в 1979 в ходе теракта, организованного боевиками Ирландской республиканской армии.

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