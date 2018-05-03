Сестры Кардашян хотели сделать скромное голое фото, и у них почти получилось

Звездные красотки решили сделать так называемый туалет-лук, запечатлевшись в зеркале в одних рубашках. На этот раз сестры всего лишь оголили плечи, а пышную грудь предпочли прикрыть рубашкой.

У подписчиков уже сложилось впечатление, будто сестры решили устроить соревнование между собой, чье откровенное фото наберет больше всего лайков. Чего стоит одна только Ким... Но самим знаменитостям просто нравится слышать приятные слова в сторону своей персоны.