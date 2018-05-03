четверг, 3 мая 2018 г.
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Сестры Кардашян хотели сделать скромное голое фото, и у них почти получилось

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ФОТО: Instagram / Instagram

Даже если когда-нибудь о семействе Кардашян перестанут говорить, их точно не забудут гетеросексуальные мужчины. Ведь сестры звездного клана регулярно постят обнаженные фото...

На днях Кайли Дженнер и Кортни Кардашян аж вдвойне порадовали своих многомиллионных поклонников, опубликовав приличное фото. Относительно приличное.

ФОТО: Instagram / Instagram

Звездные красотки решили сделать так называемый туалет-лук, запечатлевшись в зеркале в одних рубашках. На этот раз сестры всего лишь оголили плечи, а пышную грудь предпочли прикрыть рубашкой.

ФОТО: Instagram / Instagram

У подписчиков уже сложилось впечатление, будто сестры решили устроить соревнование между собой, чье откровенное фото наберет больше всего лайков. Чего стоит одна только Ким... Но самим знаменитостям просто нравится слышать приятные слова в сторону своей персоны.

ФОТО: Instagram / Instagram

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