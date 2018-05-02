Александр Ревва раскрыл причину популярности Ольги Бузовой

По его мнению, Ольга Бузова от природы обладает обаянием, трудоспособностью и интуицией. Она доказала, что если вкладываться в себя, то можно добиться успеха. Ведущая «Дома-2» показала, что каждый может стать звездой. Александр Ревва считает, что у Бузовой есть природные качества, но ей еще надо узнать свой талант, увидеть его и развивать, пишет 7d.org.ua.