среда, 2 мая 2018 г.
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  • Александр Ревва раскрыл причину популярности Ольги Бузовой

Александр Ревва раскрыл причину популярности Ольги Бузовой

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Александр Ревва

ФОТО: Kirill Kallinikov / Sputnik

Сейчас Ольга Бузова является самой востребованной звездой российского шоу-бизнеса. Известный юморист и певец Александр Ревва назвал истинные причины ее популярности. 

По его мнению, Ольга Бузова от природы обладает обаянием, трудоспособностью и интуицией. Она доказала, что если вкладываться в себя, то можно добиться успеха. Ведущая «Дома-2» показала, что каждый может стать звездой. Александр Ревва считает, что у Бузовой есть природные качества, но ей еще надо узнать свой талант, увидеть его и развивать, пишет 7d.org.ua.

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