Тетя - один из важнейших людей в вашей жизньи! И вот почему

Родители, бабушки и дедушки – не единственные, кто определяет развитие ребенка. Мамы и папы воспитывают и учат своих детей. Дедушки и бабушки любят и балуют их. Но жизнь ребенка будет полноценной только с любящей, потрясающей тетей, пишет Lifter со ссылкой на APost.
Какую роль играют тети в жизни детей:
1. Тетя – прекрасный учитель. Она всегда предложит ребенку подходящий вариант решения проблемы и поможет ему усвоить новые знания, будь то школьная программа или трудные жизненные уроки.
2. Тетя дарит отличные подарки. Как правило, она любит делать племянницам и племянникам необычные сюрпризы, потому что приятно удивленный ребенок – это весело!
3. Тетя – потрясающий слушатель. Бывает, что ребенку нужны помощь и совет, но он чувствует, что не может попросить их у родителей. Вот тогда ему на выручку приходит тетя.
4. Тетя – неофициальный психолог. У нее всегда припасен хороший жизненный совет, которым она с готовностью поделится. Тетя лучше других понимает проблемы племянников.
5. Тетя – хороший воспитатель. Подобно родителям, тетя объясняет детям важность жизненных ценностей и рассказывает, что в этом мире хорошо, а что – плохо. Только делает это по-дружески.
6. Тетя лучше любой няни. Она любит проводить время с племянниками и племянницами. Тетя всегда готова принять на себя ответственность за маленьких членов ее семьи. А еще с тетей веселее и легче!
7. Тетя никогда не будет ругать и наказывать племянников. Как правило, тетя ведет себя более расслаблено, если ребенку нужно указать на его неправильное поведение. Потому дети гораздо охотнее ее слушаются.
Почему быть тетей – это прекрасно:
Маленькие дети вносят краски в жизнь тети. Общение с детьми само по себе – прекрасный подарок, который дается не каждому. Кроме того, тети могут рассказать племянникам обо всех глупых вещах, которые учинили их родители в детстве!