Тетя - один из важнейших людей в вашей жизньи! И вот почему

Какую роль играют тети в жизни детей:

1. Тетя – прекрасный учитель. Она всегда предложит ребенку подходящий вариант решения проблемы и поможет ему усвоить новые знания, будь то школьная программа или трудные жизненные уроки.

2. Тетя дарит отличные подарки. Как правило, она любит делать племянницам и племянникам необычные сюрпризы, потому что приятно удивленный ребенок – это весело!

3. Тетя – потрясающий слушатель. Бывает, что ребенку нужны помощь и совет, но он чувствует, что не может попросить их у родителей. Вот тогда ему на выручку приходит тетя.

4. Тетя – неофициальный психолог. У нее всегда припасен хороший жизненный совет, которым она с готовностью поделится. Тетя лучше других понимает проблемы племянников.

5. Тетя – хороший воспитатель. Подобно родителям, тетя объясняет детям важность жизненных ценностей и рассказывает, что в этом мире хорошо, а что – плохо. Только делает это по-дружески.

6. Тетя лучше любой няни. Она любит проводить время с племянниками и племянницами. Тетя всегда готова принять на себя ответственность за маленьких членов ее семьи. А еще с тетей веселее и легче!

7. Тетя никогда не будет ругать и наказывать племянников. Как правило, тетя ведет себя более расслаблено, если ребенку нужно указать на его неправильное поведение. Потому дети гораздо охотнее ее слушаются.

Почему быть тетей – это прекрасно: