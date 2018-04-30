понедельник, 30 апреля 2018 г.
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Тетя - один из важнейших людей в вашей жизньи! И вот почему

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Фото иллюстративное.

ФОТО: Panther Media/Scanpix

Родители, бабушки и дедушки – не единственные, кто определяет развитие ребенка. Мамы и папы воспитывают и учат своих детей. Дедушки и бабушки любят и балуют их. Но жизнь ребенка будет полноценной только с любящей, потрясающей тетей, пишет Lifter со ссылкой на APost.

Какую роль играют тети в жизни детей:

1. Тетя – прекрасный учитель. Она всегда предложит ребенку подходящий вариант решения проблемы и поможет ему усвоить новые знания, будь то школьная программа или трудные жизненные уроки.

2. Тетя дарит отличные подарки. Как правило, она любит делать племянницам и племянникам необычные сюрпризы, потому что приятно удивленный ребенок – это весело!

3. Тетя – потрясающий слушатель. Бывает, что ребенку нужны помощь и совет, но он чувствует, что не может попросить их у родителей. Вот тогда ему на выручку приходит тетя.

4. Тетя – неофициальный психолог. У нее всегда припасен хороший жизненный совет, которым она с готовностью поделится. Тетя лучше других понимает проблемы племянников.

5. Тетя – хороший воспитатель. Подобно родителям, тетя объясняет детям важность жизненных ценностей и рассказывает, что в этом мире хорошо, а что – плохо. Только делает это по-дружески.

6. Тетя лучше любой няни. Она любит проводить время с племянниками и племянницами. Тетя всегда готова принять на себя ответственность за маленьких членов ее семьи. А еще с тетей веселее и легче!

7. Тетя никогда не будет ругать и наказывать племянников. Как правило, тетя ведет себя более расслаблено, если ребенку нужно указать на его неправильное поведение. Потому дети гораздо охотнее ее слушаются.

Почему быть тетей – это прекрасно:

Маленькие дети вносят краски в жизнь тети. Общение с детьми само по себе – прекрасный подарок, который дается не каждому. Кроме того, тети могут рассказать племянникам обо всех глупых вещах, которые учинили их родители в детстве!

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