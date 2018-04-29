воскресенье, 29 апреля 2018 г.
«На высотки забирался и ходил по краю крыши с целью посмотреть на красивых эстонских девушек и показать себя» Руфер Mustang Wanted
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Ваш дом
Прогноз
Звезды
Евровидение
Музыка
Эксклюзив
Party
Жизнь
Cмотри
Секс
Курьез
Розыгрыш
Мужской клуб
  • Limon
  • Звезды
  • Трамп признался, что ничего не подарил Мелании на день рождения

Трамп признался, что ничего не подарил Мелании на день рождения

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Дональд Трамп.

ФОТО: SIPA/SCANPIX

Дональд Трамп еще больше возмутил женщин всего мира, признавшись в интервью Fox News, что он был слишком занят, чтобы купить подарок своей супруге на день рождения: на днях Мелании исполнилось 48 лет.

Когда президента прямо спросили, что он подарил своей жене, тот ответил, смеясь: «Ну, мне лучше не вдаваться в подробности, иначе у меня могут быть проблемы. Может я ничего такого ей и не приготовил», пишет Soulpost.ru.

Трамп добавил, что презентовал первой леди только «красивую открытку и букет цветов».

«Знаете, я очень занят, чтобы искать подарки, ок?» — сказал президент.

Тем временем на этой неделе Мелания едва не впервые позволила мужу взять ее за руку.

Ранее она то и дело уворачивалась от его руки даже на официальных мероприятиях.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ