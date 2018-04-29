Трамп признался, что ничего не подарил Мелании на день рождения

Когда президента прямо спросили, что он подарил своей жене, тот ответил, смеясь: «Ну, мне лучше не вдаваться в подробности, иначе у меня могут быть проблемы. Может я ничего такого ей и не приготовил», пишет Soulpost.ru.

Трамп добавил, что презентовал первой леди только «красивую открытку и букет цветов».

«Знаете, я очень занят, чтобы искать подарки, ок?» — сказал президент.

Тем временем на этой неделе Мелания едва не впервые позволила мужу взять ее за руку.