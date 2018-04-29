Трамп признался, что ничего не подарил Мелании на день рождения
29 апреля 2018 г., 14:44
Дональд Трамп еще больше возмутил женщин всего мира, признавшись в интервью Fox News, что он был слишком занят, чтобы купить подарок своей супруге на день рождения: на днях Мелании исполнилось 48 лет.
Когда президента прямо спросили, что он подарил своей жене, тот ответил, смеясь: «Ну, мне лучше не вдаваться в подробности, иначе у меня могут быть проблемы. Может я ничего такого ей и не приготовил», пишет Soulpost.ru.
Трамп добавил, что презентовал первой леди только «красивую открытку и букет цветов».
«Знаете, я очень занят, чтобы искать подарки, ок?» — сказал президент.
Тем временем на этой неделе Мелания едва не впервые позволила мужу взять ее за руку.
Ранее она то и дело уворачивалась от его руки даже на официальных мероприятиях.