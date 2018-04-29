На «Евровидении» снова изменили правила голосования

Если коротко, то перемены таковы: если раньше один из пяти членов жюри ставил песню на последнее место, а остальные отдавали ей высокие места, то это лишало страну возможности получить 12 баллов. Теперь же мнение одного члена жюри в отдельности будет иметь меньший вес по сравнению со мнением большинства. То есть чем ниже член жюри ставит какую-то страну в своем личном голосовании, тем меньше у него шансов повлиять на общий результат.

Ведь прежде высшая оценка от национальных жюри присуждалась той стране, которая набирала больше всего баллов по общей сумме голосов всех его пяти экспертов. А когда мнение четырех значительно отличалось от того, что высказывал один, - это мешало общей высокой оценке конкурсантов... Для такой системы подсчета голосов даже есть специальный термин - "линейная весовая модель".

Теперь иначе: чем ниже член жюри ставит конкурсанта одной из стран в личном голосовании, тем меньше у него шансов повлиять на общий результат своего национального жюри. И чем выше оценка - тем влияние его мнения больше.

У новой методики тоже есть свое название - "экспоненциальная весовая модель"…

Если говорить ещё проще, то можно описать эту ситуацию русской пословицей: "ложка дёгтя в бочке меда"… Теперь эта "ложка" будет не так влиять на общий вкус...

Ведь если кто-то из участников национального жюри очень ненавидит кого-то и ставит ему из личных соображений низшую оценку в "ноль" баллов, то уже не сможет так значительно влиять на общую оценку своей страны.

Из чего можно судить о том, что EBU начинает всё активнее бороться с политической ангажированностью, которая веско присутствовала на прошлых этапах конкурса!

EBU в последние годы старательно и мудро повышает прозрачность конкурса, вызывая благодаря этому к нему все большее уважение!

Теперь даже можно подробно узнать, как голосовали два разных жюри, хотя прежде эта информация не оглашалась, а на экран выдавались только общие оценки от каждой из стран...