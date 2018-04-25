среда, 25 апреля 2018 г.
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Вода, лед и цветы! Платье Элины Нечаевой преобразится для «Евровидения»

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ФОТО: ERR

Выступление Элины Нечаевой на сцене «Евровидения» в Лиссабоне будет сопровождаться грандиозным сценическим шоу. 

Проекция на длинное платье Элины Нечаевой на «Евровидении» будет стоить 65 000 евро. Благодаря спонсорам необходимую сумму удалось найти. ERR показал, как будет выглядеть на сцене в Португалии нашумевшое платье эстонкой певицы. Больше фото смотрите ЗДЕСЬ!

ФОТО: Madis Sinivee

Над созданием наряда работали Алена Мовко, Сандер Тувикене, Бритт Калбус и сама Элина Нечаева.

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