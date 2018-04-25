Вода, лед и цветы! Платье Элины Нечаевой преобразится для «Евровидения»

Проекция на длинное платье Элины Нечаевой на «Евровидении» будет стоить 65 000 евро. Благодаря спонсорам необходимую сумму удалось найти. ERR показал, как будет выглядеть на сцене в Португалии нашумевшое платье эстонкой певицы. Больше фото смотрите ЗДЕСЬ!