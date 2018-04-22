воскресенье, 22 апреля 2018 г.
«Человечество должно бесстрашно отправиться в те места, где до него никто не побывал, если хочет продлить свое существование еще на миллион лет» Стивен Хокинг
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  • Был девочкой, стал мальчиком. Глядя на детские фото этого бодибилдера, трудно поверить, что он сменил пол

Был девочкой, стал мальчиком. Глядя на детские фото этого бодибилдера, трудно поверить, что он сменил пол

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ФОТО: Скриншот с видео

Бодибилдер из Майами занимает призовые места на соревнованиях и поражает ценителей мышц своими накачанными формами. Но еще больше впечатляет его прошлое: всего семь лет назад подкачанный парень по имени Томми был девушкой по имени Тамара. И глядя на его фотографии «до» и «после», сложно представить, что это один и тот же человек, пишет Medialeaks.

Фотографии из серии «до» и «после» можно воспринимать не только как шуточки. Иногда на них действительно заметен прогресс, который поражает — будь то взросление, похудение, набор веса или сравнение до и после лекарственной терапии. И, пожалуй, самым заметным прогрессом из таких является преображение, связанное со сменой пола и нахождением нового себя, как это произошло с культуристом из Майами.

Томми Мюреллу 38 лет, и он профессионально занимается бодибилдингом. Томми выступает на соревнованиях, занимая на них призовые места, и представляет Международную ассоциацию трансов-бодибилдеров, пишет Ladbible. Все верно, Томми — трансгендер, и в прошлом его звали Тамарой.

Тамара родилась в Панаме и вскоре переехала в Штаты вместе с родителями. В детстве девочка часто ощущала себя мужчиной, и это доставляло ей проблемы в общении со сверстниками — доходило до случаев, когда она путала женскую и мужскую ванные комнаты, и ее вышвыривали оттуда. Окружающие не понимали ее поведения.

Я приходил в школьные душевые, и меня оттуда выгоняли пинками. Это было так маскулинно, эти ситуации стали опасны. Кто хочет жить той жизнью, когда ему нельзя даже зайти в душевую? Никто! С каждым днем я становился все более и более несчастным, и это просто потому что я пытался жить по их установкам? В этой обертке, которую люди хотят на мне видеть, но которая определенно мне не подходит?

Проблемы с окружающими привели к депрессии, с которой Тамара жила до двадцати лет. В этом возрасте она решила изменить себя так, чтобы ее внутренний мир соответствовал внешнему, и начала готовить себя к операциям.

Я чувствовал себя мужчиной, понимаете, так, будто всегда им был, и этого осознания не было, пока мне не исполнилось двадцать с небольшим. Тогда я понял, что со мной происходит, и когда я это понял, начал исследовать и изучать, как мне перейти в новое состояние. Этот переход действительно исходил из попыток прожить свою жизнь так, как я ее видел.

Тамара начала становиться Томми в 2011 году. Одновременно с этим она стала заниматься бодибилдингом и работать фитнес-инструктором, проводя в тренажерном зале семь дней в неделю. Тамара, а точнее, уже Томми, вставал в четыре утра и шел в зал, но, как он утверждает, это было лишь потому, что ему нравился такой образ жизни.

Трансформация Томми завершилась в прошлом году, и тогда о нем выпустил сюжет YouTube-канал Barcroft TV, а теперь на него обратили внимание и журналисты. За это время транс-бодибилдер смог найти себе девушку, которая, как и Томми, прошла через операции по смене пола. Семья Томми, отец которого работает священником, также приняла его в новом теле.

Смена пола почти всегда поражает разницей в фотографиях «до» и «после» вне зависимости от того, кто менял пол — парень или девушка. Примером этому служат фото музыканта из Штатов Джейми Уилсона, который несколько лет назад был девушкой, а теперь поет вполне бойз-бэндовым баритоном. Или история девушки Эрин, которая раньше была Аароном — смена пола, среди прочего, помогла ей завоевать сердце парня, который отшил ее, когда она была мальчиком.

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