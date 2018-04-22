Был девочкой, стал мальчиком. Глядя на детские фото этого бодибилдера, трудно поверить, что он сменил пол

Фотографии из серии «до» и «после» можно воспринимать не только как шуточки. Иногда на них действительно заметен прогресс, который поражает — будь то взросление, похудение, набор веса или сравнение до и после лекарственной терапии. И, пожалуй, самым заметным прогрессом из таких является преображение, связанное со сменой пола и нахождением нового себя, как это произошло с культуристом из Майами.

Томми Мюреллу 38 лет, и он профессионально занимается бодибилдингом. Томми выступает на соревнованиях, занимая на них призовые места, и представляет Международную ассоциацию трансов-бодибилдеров, пишет Ladbible. Все верно, Томми — трансгендер, и в прошлом его звали Тамарой.

Тамара родилась в Панаме и вскоре переехала в Штаты вместе с родителями. В детстве девочка часто ощущала себя мужчиной, и это доставляло ей проблемы в общении со сверстниками — доходило до случаев, когда она путала женскую и мужскую ванные комнаты, и ее вышвыривали оттуда. Окружающие не понимали ее поведения.

Я приходил в школьные душевые, и меня оттуда выгоняли пинками. Это было так маскулинно, эти ситуации стали опасны. Кто хочет жить той жизнью, когда ему нельзя даже зайти в душевую? Никто! С каждым днем я становился все более и более несчастным, и это просто потому что я пытался жить по их установкам? В этой обертке, которую люди хотят на мне видеть, но которая определенно мне не подходит?

Проблемы с окружающими привели к депрессии, с которой Тамара жила до двадцати лет. В этом возрасте она решила изменить себя так, чтобы ее внутренний мир соответствовал внешнему, и начала готовить себя к операциям.

Я чувствовал себя мужчиной, понимаете, так, будто всегда им был, и этого осознания не было, пока мне не исполнилось двадцать с небольшим. Тогда я понял, что со мной происходит, и когда я это понял, начал исследовать и изучать, как мне перейти в новое состояние. Этот переход действительно исходил из попыток прожить свою жизнь так, как я ее видел.

Тамара начала становиться Томми в 2011 году. Одновременно с этим она стала заниматься бодибилдингом и работать фитнес-инструктором, проводя в тренажерном зале семь дней в неделю. Тамара, а точнее, уже Томми, вставал в четыре утра и шел в зал, но, как он утверждает, это было лишь потому, что ему нравился такой образ жизни.

Трансформация Томми завершилась в прошлом году, и тогда о нем выпустил сюжет YouTube-канал Barcroft TV, а теперь на него обратили внимание и журналисты. За это время транс-бодибилдер смог найти себе девушку, которая, как и Томми, прошла через операции по смене пола. Семья Томми, отец которого работает священником, также приняла его в новом теле.