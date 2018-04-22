Сытые и здоровые: назван самый вкусный способ избежать проблем с сердцем

Всем уже довольно давно известно то, что орехи – это невероятно полезный для человеческого организма продукт, который позволяет существенно снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний. Доказать это смогли шведские медики, о работе которых рассказали представители научных изданий, передает Сегодня.
В тексте исследования говорится о том, что эксперимент поддержали более 60 тысяч жителей Швеции в возрасте от 45 до 83 лет. Добровольцы рассказали о том, как складывались их пищевые привычки и что влияло на них, затрагивая тему образа жизни. После этого медики наблюдали за тем, в каком состоянии находится здоровье испытуемых на протяжении 17 лет.
За это время у наблюдаемых было зафиксировано около 5 тысяч сердечных приступов. Летальными из них оказались 918 случаев. Фибрилляцию предсердий (один из опасных видов аритмии) смогли заметить более 7,5 тысяч.
Ученые смогли установить, что у любителей орехов риск возникновения сердечной недостаточности ниже приблизительно на 20 процентов. В то же время в результате употребления порции орехов от раза до трех в месяц снижает риск фибрилляции предсердий на 12 процентов.
Медики уверены в том, что орехи представляют собой природный источник здоровых жиров, антиоксидантов, а также минералов, которые положительно влияют на состояние сердечно-сосудистой системы.