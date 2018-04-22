Сытые и здоровые: назван самый вкусный способ избежать проблем с сердцем

В тексте исследования говорится о том, что эксперимент поддержали более 60 тысяч жителей Швеции в возрасте от 45 до 83 лет. Добровольцы рассказали о том, как складывались их пищевые привычки и что влияло на них, затрагивая тему образа жизни. После этого медики наблюдали за тем, в каком состоянии находится здоровье испытуемых на протяжении 17 лет.

Орехи, фото иллюстративное ФОТО: Scanpix

За это время у наблюдаемых было зафиксировано около 5 тысяч сердечных приступов. Летальными из них оказались 918 случаев. Фибрилляцию предсердий (один из опасных видов аритмии) смогли заметить более 7,5 тысяч.

Ученые смогли установить, что у любителей орехов риск возникновения сердечной недостаточности ниже приблизительно на 20 процентов. В то же время в результате употребления порции орехов от раза до трех в месяц снижает риск фибрилляции предсердий на 12 процентов.