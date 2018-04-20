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Шведский диджей и музыкант Avicii скончался в возрасте 28 лет Новость дополняется!

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Скончался 28-летний шведский диджей и музыкант Avicii.  

Автор хитов «Wake me up», «Hey brother» и «Lеvеls» скончался в Омане.

«С глубокой печалью сообщаем, что мы потеряли Тима Берглинга, также известного как Avicii», – сообщила его агент Диана Барон, передает BBC.

Она добавила, что 28-летний музыкант найден мертвым в оманском городе Маскат 20 апреля днем по местному времени. «Его семья чувствует опустошение. Мы просим проявить уважение к их частной жизни в это трудное время», – говорится в заявлении.

ФОТО: Scanpix

«Семья опустошена, и мы просим всех уважать их, необходимо обеспечить конфиденциальность в это трудное время. Никаких дальнейших заявлений не будет», — написали в социальных сетях его близкие.

Несколько дней назад Avicii был номинирован на престижную музыкальную премию Billboard Music Award за альбом «Avicii (01)», выпущенный в прошлом году. 

В прошлом Avicii страдал от панкреатита из-за чрезмерного пристрастия к алкоголю.  Из-за проблем со здоровьем он нередко отменял выступления. В 2014 году ему удалили желчный пузырь и аппендицит, из-за чего пришлось отменить мировое турне. В 2016-м Берглинг объявил, что больше гастролей не будет. Журналисты заметили, что уже тогда музыкант был в очень подавленном настроении. Он будто подводил итоги своей жизни. 

«Это было невероятное путешествие. Я начал заниматься музыкой в 16. Отправился в мировое турне в 18. С того времени я втянулся на 100 %, — рассказывал Avicii в интервью 2016 года Billboard magazine. — Когда я оглядываюсь на свою жизнь, то думаю: вау, неужели я сделал это? Это было лучшее время в моей жизни, на мой взгляд. Но мне пришлось заплатить — много стрессов и внимания к моей персоне — но это лучшее путешествие в моей жизни».

Avicii – новатор в электронной музыке и один из немногих диджеев, гастролировавших с мировыми турами. По данным журнала Forbes, в 2013 году Берглинг входил в десятку самых высокооплачиваемых диджеев мира с годовым доходом в 20 млн долларов.

ФОТО: Scanpix

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