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Умер актер из культового фильма «На игле»

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ФОТО: SWNS.com / SWNS.com

В Великобритании умер диджей, актер и ведущий Дейл Уинтон. Об этом в четверг, 19 апреля, сообщает BBC News.

О смерти сообщил его агент Джен Кеннеди. Уинтон умер у себя дома в среду. Ему было 62 года. Причины смерти неизвестны.

«Мы знаем, что многие разделят эту ужасную утрату, но просим уважать частную жизнь семьи в это скорбное время», — заявил его представитель.

Уинтон начал карьеру диджея в клубах Лондона в 1972 году. Он вел свое утреннее шоу на радио, а также был ведущим собственной телепередачи Dale's Supermarket Sweep.

ФОТО: Ian West / PA Wire/PA Images

В 1996 году он снялся в культовом фильме Дэнни Бойла «На игле». Помимо этого, он исполнил роли в таких проектах, как «Свободные женщины», «Разве я вам вру?» и «Летим со мной», а также принял участие в телесериалах «ТВ-отрыжка» и «Забей на панк-рок».

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