Умер актер из культового фильма «На игле»

О смерти сообщил его агент Джен Кеннеди. Уинтон умер у себя дома в среду. Ему было 62 года. Причины смерти неизвестны.

«Мы знаем, что многие разделят эту ужасную утрату, но просим уважать частную жизнь семьи в это скорбное время», — заявил его представитель.

Уинтон начал карьеру диджея в клубах Лондона в 1972 году. Он вел свое утреннее шоу на радио, а также был ведущим собственной телепередачи Dale's Supermarket Sweep.

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