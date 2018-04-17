вторник, 17 апреля 2018 г.
«Человечество должно бесстрашно отправиться в те места, где до него никто не побывал, если хочет продлить свое существование еще на миллион лет» Стивен Хокинг
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Вот самые жуткие черты каждого знака Зодиака. Пожалуйста, не обижайтесь!

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Фото иллюстративное.

ФОТО: Mitar gavric/PantherMedia / Mitar gavric

У каждого из нас обязательно найдется с десяток неприятных для нас самих или окружающих черт характера. А еще это может зависеть от вашего знака Зодиака...

1. Овен: одержимость смертью

Овны всегда думают о собственной смерти или о смерти близких людей. Это жутко, но на самом деле совершенно нормально для этого знака Зодиака.

2. Телец: страсть к подглядыванию

Телец до жути точно знает, что делает его бывший возлюбленный. Тельцы любят шпионить. Они владеют искусством преследования человека в социальных сетях и реальной жизни.

3. Близнецы: лживость

Близнецы – прирожденные писатели, потому что способны придумать яркую сказку. Хуже всего то, что Близнецы всегда верят в эти сказки. Они думают, что говорят правду или какую-то версию правды. Это от природы двуличные люди.

4. Рак: навязчивость

Когда дело доходит до любви, Рак должен напоминать себе, что нельзя увлекаться. Рак любит поучать других людей. Но когда Рак вступает в отношения, у него появляются довольно жуткие навязчивые идеи, способные заставить его партнера чувствовать себя в тисках.

5. Лев: жажда славы

Лев желает, чтобы все его любили и восхищались им. Ему все равно, кто будет это делать. Для Льва номер один – только он сам. Жутко то, что Лев готов на все ради внимания.

6. Дева: тайные желания

У Девы есть тайные причудливые сексуальные фантазии, которые живут в глубине ее разума. Как правило, они там и остаются, потому что Девы – очень застенчивы. Тем не менее, если этот внутренний демон вырвется на свободу, – никому не поздоровится.

7. Весы: любовь к ужасам

Весы часто испытывают болезненное любопытство ко всему жуткому. Они любят читать странные статьи (например, эту) и смотреть фильмы ужасов. Они находят в Интернете разные гнусности и желают узнать о них побольше подробностей.

8. Скорпион: мрачные планы

Скорпион – самый темный знак зодиака. Мрачные мысли легко появляются в его голове, например, как совершить убийство или насилие. Для Скорпиона естественно думать о том, как когда-нибудь он станет убийцей, поджигателем или бросит ребенка.

9. Стрелец: бесчувственность

Сердце Стрельца бывает холодным. Порой он так сильно скрывает чувства, что превращается в бесчувственный камень. Стрелец чувствует странную пустоту, когда ему следует испытывать счастье или печаль. Порой он не знает, что такое слезы.

10. Козерог: жуткие мысли

Козерог фантазирует об убийстве, например, близких людей. Он размышляет о том, чтобы убить свою сестру, если она раздражает его, или коллегу, который болтает без умолку. Это крутая игра, в которую он мысленно играет.

11. Водолей: мрачные сценарии

Водолей размышляет о том, что скажет на похоронах друзей и членов семьи. Он думает о прекрасной речи, но жутко то, как часто он об этом думает. Водолей – мыслитель, и иногда его ум придумывает жуткие сценарии разных событий.

12. Рыбы: мечты о несчастьях

Рыбы часто фантазируют о том, как кто-то грабит магазин, или сумасшедший поджигает дом. В этих историях Рыбы – всегда герои, которые останавливают злодея. Рыбы думают, что им нужно всех спасти. Поэтому они размышляют обо всех ужасных ситуациях, в которых им нужно будет проявить свой героизм.

А что вы об этом думаете? Расскажите нам в комментариях!

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