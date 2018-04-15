Всего одна ночь без сна способна привести к тяжелой болезни

Все образования успешно удаляются здоровым организмом. Этот процесс осуществляется ночью, когда человек отдыхает. У страдающих бессонницей накапливается избыточное количество бета-амилоида в мозге. В запущенном случае развивается болезнь Альцгеймера и появляются последствия.

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По словам ученых, достаточно всего одной ночи без сна и данный недуг может поразить человека. Опасная концентрация белка и бляшек образуется в гиппокампе – лимбической системе головного мозга, отвечающей за память.