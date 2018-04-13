Вот это результат! Анфиса Чехова показала себя в бикини до и после похудения

В 2016 году Анфиса Чехова заметно похудела и похорошела. С тех самых пор в ее Instagram с завидной регулярностью начали появляться снимки в нижнем белье и купальниках. Телеведущая не скрывает, что сейчас довольна своими формами. На днях Анфиса выложила в микроблог коллаж, на котором наглядно продемонстрировано, как изменилась ее фигура за два года.

«Вы много раз просили меня выставить фото из серии «до» и «после»... Так вот, выполняю вашу просьбу. Первое фото было сделано два года назад на Бали. Здесь я не в самом большом своем весе (когда я весила 90 кг, предпочитала не фотографироваться в купальнике), но все же на 20 кг больше чем сейчас», — подписала фото Чехова.

Анфиса заявила, что поездка на Бали стала для нее знаковой. Именно после этого телеведущая начала заниматься йогой и правильно питаться. Чехова уверяет, что не ставила перед собой цель похудеть: «Я очень хотела изменить свое мышление и поведение, для того, чтобы стать счастливой! А Счастливый Человек не хочет иметь токсичные мысли, есть разрушающую его пищу, отказывать своему телу в физических нагрузках, впускать в себя разлагающую лень и позволять депрессии и самоуничижению руководить своей жизнью!».