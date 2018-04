Вот это результат! Анфиса Чехова показала себя в бикини до и после похудения

Вы много раз просили меня выставить фото из серии «до» и «после»... Так, вот, выполняю вашу просьбу. 😊 Первое фото было сделано два года назад на Бали. Здесь я не в самом большом своем весе ( когда я весила 90 кг. предпочитала не фотографироваться в купальнике☺️) но всё же на 20 кг больше чем сейчас. 🙈 Та поездка на Бали была для меня знаковой: я начала заниматься йогой и с удвоенной силой работать над собой. Не для того, что бы похудеть! И тогда и сейчас я терпеть не могла насильственное ограничение в питании, изнуряющие тренировки и бесконечные мысли в голове: «Зачем я это ем? Как похудеть? Как не есть? Надо больше заниматься спортом!» . Мой тип тела начал меняться вслед за изменениями моего типа личности. Я не ставила себе задачей - похудеть, но я очень хотела изменить своё мышление и поведение, для того, что бы стать счастливой! . А Счастливый Человек не хочет иметь токсичные мысли, есть разрушающую его пищу, отказывать своему телу в физических нагрузках, впускать в себя разлагающую лень и позволять депрессии и самоуничижению руководить своей Жизнью! . Сначала я полюбила своё тело, а затем тело, без каких либо невероятных ограничений и усилий, стало отвечать мне взаимностью! Этот путь не лёгкий, потому что работать над своей психологией иногда сложнее, чем качать мышцы в зале, и ограничивать себя в еде. Но зато, внутренняя работа, навсегда меняет не только наше тело, но и качество нашей Жизни! 🦋 Узнать о моей системе приобретения стройной фигуры без насилия над собой, и удержания веса, без нечеловеческих усилий, вы сможете на моём Тренинге «Гармоничное похудение». Ссылка в шапке профиля😉

