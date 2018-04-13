Вот это результат! Анфиса Чехова показала себя в бикини до и после похудения

В последнее время интернет-пользователи неоднократно замечали, что 40-летняя Анфиса Чехова постройнела. На днях популярная российская телеведущая опубликовала в Сети коллаж, продемонстрировав изменения своей фигуры за два года, пишет Woman.
В 2016 году Анфиса Чехова заметно похудела и похорошела. С тех самых пор в ее Instagram с завидной регулярностью начали появляться снимки в нижнем белье и купальниках. Телеведущая не скрывает, что сейчас довольна своими формами. На днях Анфиса выложила в микроблог коллаж, на котором наглядно продемонстрировано, как изменилась ее фигура за два года.
«Вы много раз просили меня выставить фото из серии «до» и «после»... Так вот, выполняю вашу просьбу. Первое фото было сделано два года назад на Бали. Здесь я не в самом большом своем весе (когда я весила 90 кг, предпочитала не фотографироваться в купальнике), но все же на 20 кг больше чем сейчас», — подписала фото Чехова.
Анфиса заявила, что поездка на Бали стала для нее знаковой. Именно после этого телеведущая начала заниматься йогой и правильно питаться. Чехова уверяет, что не ставила перед собой цель похудеть: «Я очень хотела изменить свое мышление и поведение, для того, чтобы стать счастливой! А Счастливый Человек не хочет иметь токсичные мысли, есть разрушающую его пищу, отказывать своему телу в физических нагрузках, впускать в себя разлагающую лень и позволять депрессии и самоуничижению руководить своей жизнью!».
В комментариях поклонники телеведущей похвалили ее за силу воли. Оказалось, Анфиса воодушевила многих женщин своим примером.
Вы много раз просили меня выставить фото из серии «до» и «после»... Так, вот, выполняю вашу просьбу. 😊 Первое фото было сделано два года назад на Бали. Здесь я не в самом большом своем весе ( когда я весила 90 кг. предпочитала не фотографироваться в купальнике☺️) но всё же на 20 кг больше чем сейчас. 🙈 Та поездка на Бали была для меня знаковой: я начала заниматься йогой и с удвоенной силой работать над собой. Не для того, что бы похудеть! И тогда и сейчас я терпеть не могла насильственное ограничение в питании, изнуряющие тренировки и бесконечные мысли в голове: «Зачем я это ем? Как похудеть? Как не есть? Надо больше заниматься спортом!» . Мой тип тела начал меняться вслед за изменениями моего типа личности. Я не ставила себе задачей - похудеть, но я очень хотела изменить своё мышление и поведение, для того, что бы стать счастливой! . А Счастливый Человек не хочет иметь токсичные мысли, есть разрушающую его пищу, отказывать своему телу в физических нагрузках, впускать в себя разлагающую лень и позволять депрессии и самоуничижению руководить своей Жизнью! . Сначала я полюбила своё тело, а затем тело, без каких либо невероятных ограничений и усилий, стало отвечать мне взаимностью! Этот путь не лёгкий, потому что работать над своей психологией иногда сложнее, чем качать мышцы в зале, и ограничивать себя в еде. Но зато, внутренняя работа, навсегда меняет не только наше тело, но и качество нашей Жизни! 🦋 Узнать о моей системе приобретения стройной фигуры без насилия над собой, и удержания веса, без нечеловеческих усилий, вы сможете на моём Тренинге «Гармоничное похудение». Ссылка в шапке профиля😉