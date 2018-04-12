четверг, 12 апреля 2018 г.
«Сегодня, в нашу первую годовщину, я собирался сделать ей предложение. Я был уверен, что у нас впереди вся жизнь» Возлюбленный Марии Политовой
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Смотри: Дмитрий Тарасов спровоцировал скандал свежим снимком с женой

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Дмитрий Тарасов

ФОТО: Emrah Gurel/AP/Scanpix

Фанаты возмущены поступком Дмитрия Тарасова. Спортсмен выставил в Сеть фото из бассейна. Поклонники привыкли видеть Анастасию Костенко при полном параде, с макияжем. 

Но на днях Дмитрий решил показать супругу в домашней обстановке. Мало того, фото было сделано в бассейне в компании друзей семьи и собаки, так еще и фанаты поскандалили уже по двум поводам: внешность Анастасии и целесообразность посещения беременной бассейна в компании животного, пишет 7d.org.ua.

 

Family time #семья#дом#бассейн#релакс

Публикация от Dmitry Tarasov (@tarasov23)

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