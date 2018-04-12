Смотри: Дмитрий Тарасов спровоцировал скандал свежим снимком с женой

Но на днях Дмитрий решил показать супругу в домашней обстановке. Мало того, фото было сделано в бассейне в компании друзей семьи и собаки, так еще и фанаты поскандалили уже по двум поводам: внешность Анастасии и целесообразность посещения беременной бассейна в компании животного, пишет 7d.org.ua.