Смотри: Дмитрий Тарасов спровоцировал скандал свежим снимком с женой
12 апреля 2018 г., 12:27
Фанаты возмущены поступком Дмитрия Тарасова. Спортсмен выставил в Сеть фото из бассейна. Поклонники привыкли видеть Анастасию Костенко при полном параде, с макияжем.
Но на днях Дмитрий решил показать супругу в домашней обстановке. Мало того, фото было сделано в бассейне в компании друзей семьи и собаки, так еще и фанаты поскандалили уже по двум поводам: внешность Анастасии и целесообразность посещения беременной бассейна в компании животного, пишет 7d.org.ua.