Что нужно обязательно знать при обмене половой энергией

2. Первая чакра, которая наиболее сильно затрагивается: Муладхара(управляется Марсом, самая нижняя, в области половых органов). Результаты истощения Муладхары:

увеличение гневливости, раздражительности;

неудовлетворенность жизнью и делами, критицизм;

ослабление иммунитета, здоровья;

замедление развития, ухудшение памяти;

непомерный аппетит;

апатия, депрессивность, лень;

потеря смысла жизни и мотивации.

3. Вторая чакра, которая наиболее сильно затрагивается: Анахата (управляется Венерой и Луной, сердечная чакра, проявление чувств и любви). Результаты истощения Анахаты:

ожесточение сердца, жесткость;

потеря чувствительности, умения сопереживать, слышать;

появляется холодность, расчетливость, эгоизм, исчезает качество самопожертвования;

движимым становится чувство выгоды, а не получения подлинного счастья;

потеря вкуса к жизни и умения радоваться.

4. Некоторые астрологи считают, что чакра Свадхистана (над Муладхарой), также соуправляется Венерой, т.к. связана с чувствованием вкуса и интереса к жизни. Результаты истощения Свадхистаны:

неверие в свои таланты, в том числе творческие;

потеря вдохновения;

сложности в постановке целей и их достижении;

сложно проявлять свою личность, воздействовать на людей, говорить "нет", неуверенность.

5. Причины истощения Муладхары, Анахаты и Свадхистаны:

соединение с большим числом партнеров;

искусственное самоудовлетворение;

недостаток доверия, открытости и понимания между партнерами (здесь берут начала и проблемы неполноценной сексуальной жизни);

потеря сексуального интереса к партнеру;

неосознанное чувство вины за секс;

неполноценная сексуальная жизнь (секс с малым количеством любви или секс без замыкания всех центров, в том числе особенно дополнительно важных - нижних на верхних и верхних на нижних. Подробнее читайте, например, у Мантек Чиа);

секс с партнером одного пола (здесь нужно делать регрессии, чтобы выяснить причины, делать полное переосознание кармы, изучать родовые сценарии).

Люди, которые избегают разговоров о важности правильной и полноценной интимной жизни, не изучают ее влияние на свою жизнь и сознание, чаще всего имеют страх смерти, фобии, сильную сосредоточенность на своих желаниях и неприкосновенности личности (возможно, даже нарциссический тип психики) - нуждаются в серьезной помощи психолога.