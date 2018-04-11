Что нужно обязательно знать при обмене половой энергией

1. Соединяясь, люди обмениваются желаниями, страхами, знаниями и всей информацией, тонкой и грубой. Обмен энергиями происходит по всем чакрам. Происходит замыкание чакрального круга между нижними чакрами мужчины и женщины и их верхними чакрами. По этому кругу происходит передача всего жизненного опыта, пишет Esotericblog.ru.
2. Первая чакра, которая наиболее сильно затрагивается: Муладхара(управляется Марсом, самая нижняя, в области половых органов). Результаты истощения Муладхары:
- увеличение гневливости, раздражительности;
- неудовлетворенность жизнью и делами, критицизм;
- ослабление иммунитета, здоровья;
- замедление развития, ухудшение памяти;
- непомерный аппетит;
- апатия, депрессивность, лень;
- потеря смысла жизни и мотивации.
3. Вторая чакра, которая наиболее сильно затрагивается: Анахата (управляется Венерой и Луной, сердечная чакра, проявление чувств и любви). Результаты истощения Анахаты:
- ожесточение сердца, жесткость;
- потеря чувствительности, умения сопереживать, слышать;
- появляется холодность, расчетливость, эгоизм, исчезает качество самопожертвования;
- движимым становится чувство выгоды, а не получения подлинного счастья;
- потеря вкуса к жизни и умения радоваться.
4. Некоторые астрологи считают, что чакра Свадхистана (над Муладхарой), также соуправляется Венерой, т.к. связана с чувствованием вкуса и интереса к жизни. Результаты истощения Свадхистаны:
- неверие в свои таланты, в том числе творческие;
- потеря вдохновения;
- сложности в постановке целей и их достижении;
- сложно проявлять свою личность, воздействовать на людей, говорить "нет", неуверенность.
5. Причины истощения Муладхары, Анахаты и Свадхистаны:
- соединение с большим числом партнеров;
- искусственное самоудовлетворение;
- недостаток доверия, открытости и понимания между партнерами (здесь берут начала и проблемы неполноценной сексуальной жизни);
- потеря сексуального интереса к партнеру;
- неосознанное чувство вины за секс;
- неполноценная сексуальная жизнь (секс с малым количеством любви или секс без замыкания всех центров, в том числе особенно дополнительно важных - нижних на верхних и верхних на нижних. Подробнее читайте, например, у Мантек Чиа);
- секс с партнером одного пола (здесь нужно делать регрессии, чтобы выяснить причины, делать полное переосознание кармы, изучать родовые сценарии).
Люди, которые избегают разговоров о важности правильной и полноценной интимной жизни, не изучают ее влияние на свою жизнь и сознание, чаще всего имеют страх смерти, фобии, сильную сосредоточенность на своих желаниях и неприкосновенности личности (возможно, даже нарциссический тип психики) - нуждаются в серьезной помощи психолога.
Желаю, чтобы ваши энергии Марса и Венеры обрели гармонию. Будьте осознаны в вашей интимной жизни и в каждом поступке. Возьмите полную ответственность за свою жизнь и развивайтесь духовно."